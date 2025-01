- Improvizációs művészeti maraton

Trafó;Willany Leó Improvizációs Fesztivál;

2025-01-06 17:46:00 CET

A háromnapos rendezvénysorozat ezúttal is a műfaji határokat feszegető programkavalkáddal várja az érdeklődőket. A műhelyfoglalkozások, bemutatók és performanszok a spontán alkotás különböző formáit járják körül.

A szervezők a táncművészettől a zenéig ívelő palettán mutatják be, miként válik a pillanat művészetté a térhasználat, kompozíció és jelenlét hármasában. A nyitónap kiemelkedő momentuma lesz a Willany Leó all stars bemutató, szombaton egy neves - egyelőre titkolt - formáció lép színpadra a házigazda együttessel, amely 2008-ban alakult Grecsó Zoltán koreográfus, táncpedagógus vezetésével. A szakmai eszmecserék sorában pedig meghallgathatjuk Simkó Beatrix Thrisa, Raubinek Lili és Molnár Csaba kerekasztal-beszélgetését is. A hagyományos színházi tereken túllépve az alkotók pop-up produkciókkal, "nemutcazene" koncertekkel és közösségi piaccal teszik teljessé a programot, amely így nem csupán művészeti esemény, hanem a közös felfedezés és egymásra hangolódás fóruma is lesz.