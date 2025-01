- Már 95-re emelkedett a tibeti földrengés halálos áldozatainak a száma, eddig 50 utórengést észleltek

földrengés;Tibet;dalai láma;halálos áldozatok;utórengés;sérültek;Mount Everest;

2025-01-07 13:00:00 CET

Szinte minden kezdeti számadat emelkedett a kedd reggel Tibetet ért földrengés nyomán, ahol a regionális katasztrófavédelmi központ első jelentése szerint - amiről lapunk is beszámolt - 6,8 erősségű földrengés volt – írja a The Guardian. A kínai állami média legfrissebb közlése szerint a Richter-skála szerinti 7,1-es földrengésben az életület vesztett emberek száma 95-re emelkedett, és legalább 130-an megsérültek. A Hszinhua hírügynökség szerint a földrengés a szomszédos Nepálban, Bhutánban és Indiában is épületeket rázott meg, de Tibeten kívül nem érkezett jelentés halottakról.

A földrengés epicentruma közelében fekvő Tingri megyében lakók azt mondták, hogy a rengés részben az ottani rossz minőségű házak miatt végzett ekkora pusztítást. A természeti csapásban több mint 1000 épület rongálódott meg, köztük van szupermarket is, ahonnan a mentők folymatosan szállították kórházba az embereket. A kínai kormány bejelentette, hogy 100 millió jüant (13,6 millió dollárt) különít el a katasztrófa sújtotta régiónak. A mentésben több mint 1500 helyi tűzoltó és mentő vesz részt, a kínai légierő is közreműködik, valamint drónokkal is segítik a túlélők utáni kutatást. A katasztrófaelhárítók sátrakat, kabátokat, takarókat, összecsukható ágyakat szállítottak a helyszínre, ahova a kínai kormány Csang Guocsing miniszterelnök-helyettest küldte ki a munkálatok irányítása.

A földrengés epicentruma a Tibeti Autonóm Terület egyik legszentebb, egyben második legnagyobb városa, Sigace közelében, csaknem 75 kilométerre volt a kínai-nepáli határon fekvő a Mount Everesttől. Az AP amerikai hírügynökség szerint a földrengést követő három órában 50 utórengést rögzítettek, a Mount Everest kínai oldalát le is zárták. Mint írták, a terület szeizmikusan aktív, itt ütköznek össze az indiai és eurázsiai kőzetlemezek olyan erővel, hogy képesek megváltoztatni a világ legmagasabb hegycsúcsainak a magasságát.

Megszólalt az indiai emigrációjában 66 éve élő dalai láma, aki mélyen elszomorodott a földrengés és annak következményei miatt, és imádkozik azokért, akik meghaltak egy pusztító földrengésben. – Imádkozom azokért, akik életüket vesztették, és mielőbbi gyógyulást kívánok mindazoknak, akik megsérültek – fogalmazott a 89 éves Tendzin Gyatso, a tibeti buddhizmus legszentebb alakja.