- Visszavonul Georg Spöttle

24 év politikai aktivitás és médiamunka után úgy döntöttem visszavonulok a közéletből és a politikából - közölte csütörtök reggel Facebook-oldalán a kormányzati médiában „biztonságpolitikai szakértőként” ismert Georg Spöttle.

Mint írja, most pénteken lesz még egy rendezvény, ahol fellép és két barátjával megbeszéli a világpolitika aktualitásait, utána január 20-án mond pár szót Donald Trump beiktatásának budapesti ünnepségén és az utóbbi lesz a záróakkord. „Nem fogunk többet a TV-ben sem találkozni. Külpolitikai újságíróként még egy ideig dolgozom tovább, de lehet, hogy hamarosan csatlakozom azon német nyugdíjasokhoz, akik pálmafák alatt akarják eltölteni utolsó éveiket, ami nem egy rossz dolog” - zárta sorait.

Georg Spöttle a fideszes nyilvánosság egyik kedvenc megszólalója volt a migrációval illetve egyéb biztonságpolitikai kérdésekben, mivel magabiztosan mondta fel a nyugatellenes narratívát és kritikátlanul az orosz agresszor mellé állt.

E támogatásban pedig olyannyira aktívnak bizonyult, hogy két éve még a hírhamisítástól sem riadt vissza, amikor is ukrán támadásnak állított be egy 2016-os videófelvételt, amikor valójában az oroszok bombázták a szíriai Aleppót. Ezt a felvételt annak alátámasztására vágta be, hogy azt állította, ukrán tisztségviselők nyomást próbálnak gyakorolni az amerikaiakra, hogy küldjenek nekik kazettás bombákat. „Ez egy valós felvétel, hogy az ukránok a Donbaszban mit műveltek, tehát ennek a háborúnak azért vannak okai is” – jelentette ki. Oroszbarát erőfeszítéseit az orosz védelmi minisztérium meg is jutalmazta azzal, hogy tavaly kivitte a Donbászba „tudósítani”, amely során merő véletlenségből ugyancsak az oroszpárti szólamokat hangoztatott.

Az 1990-es években Spöttle részt vett a IV. Magyar UFO Kongresszuson, ahol előadást tartott a földönkívüliekkel kapcsolatos tapasztalatokról, de arról is beszámolt, hogy kis barna lények elrabolták. „Visszatekintve a kb., 20-25 évvel ezelőtti érdeklődésemre, meg azóta olvasott könyvekre és cikkekben a témában, soha semmilyen formában nem merült az fel, ha esetleg léteznek más civilizációk, akik látogathatják a földet, beleszóltak volna politikai folyamatokba, vagy társadalmi változásokba” - fogalmazott 2016-ban a 444 érdeklődésére, hozzáfűzve, hogy ha létezik is ilyen jelenség, amelyre semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, az titkos kutató és felderítő missziókra korlátozódik, amelyeknek elsősorban tudományos céljaik vannak.

2019-ben a Fidesz színeiben indult önkormányzati képviselőjelöltként Szentesen, az 1. számú választókerületben. A választáson a szavazatok 28,32%-át szerezte meg, alulmaradva az ellenzéki jelölttel szemben, aki 20%-kal több szavazatot kapott.