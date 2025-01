Tudta? - Az ufók rabolták el a kormány kedvenc terrorszakértőjét

A "biztonságpolitikai szakértőként" az állami médiában, a menekülő emberek elleni uszító kampányban vidáman részt vállaló Georg Spöttle már a Népszava figyelmét is felkeltette: még májusban készítettünk egy laza összeállítást az alig titkoltan idegengyűlölő '"szakértőről". Az ilyen úgy kell az állam által uralt médiának, mint egy falat kenyér. Ám ezt a falat kenyeret egyéb dolgok is terhelik, ahogy most a 444.hu megírta: egyszer elrabolták szegényt az ufók. Igaz, aztán vissza is hozták, tök rendesek voltak azok a távoli, ám potenciális migránsok.