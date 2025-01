- Slawomir Sierakowski: „Magyarországból egy újabb Belarusz lesz”

Magyarország;Lengyelország;Orbán Viktor;Fehéroroszország;Belarusz;

2025-01-08 13:54:00 CET

„Bár a lengyel közvélemény azt várja, hogy az előző kormány tolvajait, csalóit és haverjait felelősségre vonják, sokan, akiket büntetőeljárás fenyeget, Magyarországon találnak menedéket. Ha ez a tendencia folytatódik, azt a jogállamiság bánja az egész Európai Unióban” – véli a Krytyka Polityczna nevű baloldali lengyel mozgalom vezetője, a varsói Institute for Advanced Study igazgatója a Project Syndicate-en közzétett elemzésében.

Slawomir Sierakowski szerint a korrupt politikusok védelmét nem ma kezdte Orbán Viktor. Felidézte, hogy Daniel Obajtek, a lengyel állami Orlen olajtársaság korábbi vezetője is nálunk bujkált, illetve a jogerősen elítélt Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök is Magyarországra menekült, hogy elkerülje a börtönt. De ilyen volt Jair Bolsonaro volt brazil elnök is, aki ellen a választási vereségét követő sikertelen puccskísérlete után vizsgálat indult, de az ottani magyar nagykövetségen búvóhelyet talált.

Lehet, hogy a PiS és Orbán most kis, átmeneti győzelmet aratott Donald Tusk fölött, de hosszabb távon a magyar kormányfő lehet a nagyobb vesztes. Habár most eufóriában van Donald Trump győzelme miatt, országa hamarosan meg fogja fizetni az árát a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való összebújásának – fejti ki gondolatait Sierakowski.

Szerinte a tét hatalmas, ezért az EU nem engedheti meg magának, hogy szemet hunyjon. Azt írta: „Orbán az elmúlt évtizedben politikai háborút vívott a liberális demokrata Nyugattal, Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök kreatúrája lett. Ahogy nő a tőlük való függősége, úgy erősödnek majd az európai demokrácia felforgatására irányuló erőfeszítései is. És minél jobban elszigetelődik Európán belül, annál könnyebb lesz Oroszországnak és Kínának kihasználnia gyengeségét.