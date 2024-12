- Az EU Bíróságához fordulna Lengyelország, amiért politikai menedékjogot kapott korábbi miniszterhelyettese Magyarországon

Lengyelország;menedékjog;Európai Unió Bírósága;

2024-12-27 13:31:00 CET

Az Európai Unió Bíróságához akar fordulni Lengyelország, miután Magyarország menedékjogot adott Marcin Romanowski ellenzéki politikusnak. Erről a lengyel külügyminiszter-helyettes, Andrzej Szejna beszélt egy interjúban – vette észre a 444.

„Eltökéltek vagyunk az ügyben” – jelentette ki Szejna. Szerinte a menedékjoggal „Magyarország egyértelműen megsértette az őszinte együttműködés elvét”, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés rögzít, és amely előírja a tagállamok számára, hogy „egymás teljes kölcsönös tiszteletben tartása mellett” biztosítsák az európai jog betartását. Ezért az EU Bírósága elé citálnák Magyarországot, amihez először az Európai Bizottsághoz kell fordulniuk, amely véleményt ad ki az ügyről.

A lengyel külügyminiszter-helyettes arról is beszélt, hogy jelenleg „nehézkesek” a kapcsolatok Magyarországgal, amelyet oroszbarátnak is nevezett. A menedékjogot barátságtalan lépésnek tartja, és úgy véli, azzal Magyarország nagy kárt okozott magának. „Az európai elfogatóparancs közös vívmányunk, amely lehetetlenné teszi, hogy egy bűnöző az egyik uniós országból egy másikba meneküljön” – szögezte le.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Lengyelországban büntetőeljárás indult a Jog és Igazságosság (PiS) párt egykori igazságügyi miniszterhelyettese ellen, akit többek között közpénz pártérdekű felhasználásával és szervezett bűnözéssel gyanúsítanak. A lengyel hatóságok felfüggesztették Marcin Romanowski mentelmi jogát, be is idézték egy ügyészségi meghallgatásra, a politikus azonban előre tervezett magyarországi útjára hivatkozva nem jelent meg. Donald Tusk lengyel kormányfő élesen bírálta az esetet, mondván, hogy ilyen furcsa helyzetet még nem tapasztalt a két ország kapcsolataiban. Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti nemzetközi sajtótájékoztatóján az AP kérdésére azt mondta, nem akarja az ügyet miniszterelnöki szintre felemelni, a törekvésük kezelhető szinten tartani a konfliktusaikat, ezért nem mond semmit arról, mit gondol az ottani jogállamisági helyzetről. Hozzátette, Lengyelországról készítettek egy tanulmányt, Marcin Romanowski ügyét megvizsgálták, a kérelmet az illetékes miniszter indokoltnak találta, ő pedig nem hiszi, hogy ez volt az utolsó hasonló eset.

Az ügy miatt korábban behívatták a varsói magyar nagykövetet, valamint a lengyel kabinet kötelezettségszegési eljárást kezdeményez az Európai Bizottságnál Magyarország ellen.