EU;Magyarország;NATO;Ukrajna;gázszállítás;

2025-01-08 14:47:00 CET

Egy politikai célú, belföldi fogyasztásra szánt információs kampány részét képzi Magyarország vezetésének azon nyilatkozata, amely szerint negatívan érinti a fogyasztókat, hogy Ukrajna 2025-től nem hosszabbítja meg az Oroszországgal kötött tranzitmegállapodást - közölte a kijevi külügyminisztérium.

Egyben jelezték, hogy az Európai Bizottság 2025. január 1-jén kiadott nyilatkozata szerint Ukrajna döntése nem befolyásolja hátrányosan az uniós országok energiabiztonságát vagy az európai piac fogyasztói árait. A Bizottság állásfoglalása világosan jelzi, hogy a tranzitmegállapodás jövője nincs közvetlen negatív hatással az Európai Unió energiapiacának stabilitására.

Mint írják, az európai energiapiac kihívásainak egyetlen oka mindig is Oroszország volt. A Kreml évtizedek óta fegyverként használja az energiát, hogy zsarolja az európai kormányokat és aláássa az energiabiztonságot. Az Ukrajna elleni teljes körű agresszió kezdete óta Oroszország egzisztenciális fenyegetést jelent az európai kontinens stabilitására és békéjére.

Ezek következtében Európa orosz energiaforrásoktól való függőségének korszaka most a végéhez közeledik. Az Európai Bizottság és az európai kormányok sikeresen együttműködnek az energiaellátás diverzifikálásában és az energiafüggetlenség növelésében. Mára minden európai ország megtalálta a módját, hogy gazdaságát és polgárait alternatív energiaforrásokkal biztosítsa, amelyek az Egyesült Államokból és a Közel-Keletről érkeznek. Csak két olyan ország van, amely másra hárítja a felelősséget.

„Azáltal, hogy a józan ésszel ellentétben továbbra is megpróbálják fenntartani at Oroszországtól való energiafüggőséget, hatékonyan akadályozzák az Egyesült Államokból és más partnerektől származó erőforrások hozzáférését az európai energiapiachoz. Ha a magyar fél valóban Oroszország megerősítését helyezi előtérbe az EU-val és az Egyesült Államokkal szemben, akkor ezt nyíltan be kellene ismernie. Ukrajna kész lenne betölteni az Európai Unióban (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO) megüresedő helyet, ha Magyarország úgy döntene, hogy a Független Államok Közössége (FÁK) vagy a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) - tagságért elhagyja ezeket a szervezeteket. Ha azonban Magyarország ténylegesen hozzá kíván járulni a háború befejezéséhez, akkor az első lépésként az EU-n belüli egység aláásása helyett az energiabiztonság és függetlenség megerősítésére kellene összpontosítania. Ezt Európa többi részével és az Egyesült Államokkal együttműködésben tehetné meg, saját országának és polgárainak érdekeit szolgálva” - fogalmaznak közleményükben.