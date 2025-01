- „Fiúk, tudunk a dolgaitokról” – Nemcsak az orosz, hanem az amerikai titkosszolgákat is aktív Magyarországon

Egyesült Államok;szankció;Rogán Antal;

2025-01-09 16:20:00 CET

Egyértelmű üzenete van Rogán Antal szankciós listára helyezésének: Fiúk, tudunk a dolgaitokról – állítja az Iránytű Intézet elemzője a Népszava Törésvonal című videóinterjú-sorozatának új adásában. Pék Szabolcs szerint nemcsak az orosz titkosszolgálat nagyon aktív hazánkban, hanem valószínűleg az amerikai is, ráadásul tud a Fidesz viselt dolgairól.

Mivel az Orbán-kormány korábban élesen támadta a NATO-szövetséges Egyesült Államokat szövetségi rendszerünk legerősebb tagját, várható volt, hogy erre valamilyen módon reagálni fognak. Donald Trumpnak pedig bőven akad majd húszmillió fontosabb dolga is, mint hogy Orbán Viktor kabinetfőnökét levetesse erről a listáról. A beszélgetésben szó esik még a magyar miniszterelnök indiai útjáról és az előrehozott választás lehetőségéről is, amelyet Magyar Péter fordított pszichológiai hatásként dobott be a köztudatba.