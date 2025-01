- Agyba-főbe dicséri a Kreml Donald Trumpot, amiért amerikai elnökként párbeszéddel vetne véget az orosz-ukrán háborúnak

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Dmitrij Peszkov;orosz-ukrán háború;

2025-01-10 16:25:00 CET

Oroszország üdvözli Donald Trump megválasztott amerikai elnök hajlandóságát a problémák párbeszéd útján történő megoldására – idézte a Reuters, hogy mit mondott pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak. Megerősítette amit Vlagyimir Putyin már többször is elmondott, hogy az orosz elnök hajlandó tárgyalásokat folytatni nemzetközi vezetőkkel, köztük az amerikai elnökkel is. – Ehhez semmilyen feltétel nem szükséges, csak kölcsönös vágy és politikai akarat a párbeszéd folytatásához és ahhoz, hogy a problémákat is párbeszéddel oldják meg – fogalmazott a szóvivő.

Dmitrij Peszkov szerint még nincs konkrét időpontja az egyeztetéseknek, de, mint mondta, úgy látszik, miután Donald Trump belép a Fehér Ház ovális irodájába, „lesz némi mozgás”. Felidézte, hogy Donald Trump egy nappal korábban arról beszélt, hogy Putyin találkozni akar vele, és ő maga is úgy gondolja, hogy véget kell vetni ennek a háborúnak. A Reuters cikke arra is kitér, hogy a leendő amerikai elnök tanácsadóinak javaslatai szerint a háború befejezéséhez az ukránoknak át kell engedniük országuk jelentős részét az oroszoknak belátható időn belül.

Ezzel összhangban Dmitrij Peszkov szerint Oroszország álláspontja következetes, ahogy azt Vlagyimir Putyin tavaly júniusban megfogalmazta. – Oroszország hajlandó véget vetni a háborúnak, ha Ukrajna lemond NATO-tagsági ambícióiról, és teljesen kivonul abból a négy régióból (megyéből), amelyeket Oroszország részben ellenőrzése alatt tart és sajátjának vall – tette hozzá az Ukrajna által mindenben elutasított, számukra a feltétel nélküli megadással egyenlő követelésekről.

A Kreml szóvivőjének búcsúzóul még volt néhány keresetűlen szava az Egyesült Államok távozó elnökéhez Joe Bidenhez és adminisztrációjához. – A Biden-kormány az utolsó 10 napban továbbra is mindent meg kíván tenni a háború folytatása érdekében, beleértve az Oroszország elleni esetleges új szankciókat is. Ezzel megpróbálják a kétoldalú kapcsolatok legnehezebb örökségét hagyni a hivatalba lépő Donald Trumpra és kormányára.