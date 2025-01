- Robert Fico mindent egy lapra tesz fel, Szlovákiában a politikai feszültségeken túl a társadalmi elégedetlenség is nő

Robert Fico;Szlovákia;Ukrajna;koalíció;fenyegetőzés;orosz gáztranzit;orosz-ukrán háború;

2025-01-13 20:02:00 CET

Bár 11 szlovákiai városban tüntettek pénteken Robert Fico oroszbarát politikája ellen, csak a fővárosban több mint 15 ezer ember vonult utcára, egy szlovák parlamenti küldöttség vasárnap három napos moszkvai látogatásra utazott. A pozsonyi törvényhozás alelnöke, Robert Fico Smer pártjának a politikusa, Tibor Gašpar valamint a szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke, Andrej Danko által vezetett parlamenti küldöttségben csak e két párt tagjai vesznek részt. Gašpar elmondása szerint a földgázszállítás és az ukrajnai háború kérdését szeretné megnyitni moszkvai munkalátogatása során a szlovák parlamenti delegáció, de kíváncsiak Oroszország álláspontjára is a háború befejezését illetően. Danko közlése szerint a szlovák delegációt Lengyelország nem engedte be a légterébe, a repülőgépüknek Csehország és Németország felé kellett kerülnie.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Robert Fico december 22-én váratlanul Moszkvába utazott, indoklása szerint azért, hogy Szlovákia gázellátásnak biztonságáról tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután Ukrajna bejelentette, hogy január elsejétől megszünteti az orosz gáz tranzitját. Fico mindmáig nem számolt be moszkvai tárgyalásai részleteiről sem a parlamentnek, sem Peter Pellegrini államfőnek, annak ellenére, hogy azt a koalíció kulcsszereplőjének számító Hlas párt és az államfő is nyilvánosan kérte. Putyin azonban beszédesebb volt, egy szentpétervári sajtótájékoztatón azt mondta, hogy megbeszélésük legfőbb témája az ukrajnai konfliktus „békés rendezése” volt, a szlovák miniszterelnök pedig „kifejezte készségét arra, hogy hazája az orosz-ukrán tárgyalások helyszínéül szolgáljon”. Putyin nem is zárkózott el a lehetőségtől.

Robert Fico moszkvai útja azonnal tiltakozók ezreit vitte utcára, de a magyar kormányt hűen másoló szlovák vezető bekeményített, és be is előzte budapesti mentorát azzal, hogy parlamenti delegációt küld Oroszországba. Az ukrajnai háború kirobbantása óta Szlovákia az első európai uniós tagállam, amely parlamenti küldöttséget meneszt Moszkvába.

A szlovák miniszterelnök, úgy tűnik, mindent egy lapra tett fel, hiszen a mögötte álló koalíció eleve törékeny többséggel rendelkezik, a három párt közötti feszültség pedig egyre mélyebb és egyre nyilvánvalóbb. Ezt jelzi az is, hogy a Hlas egyetlen politikusa sem utazik Moszkvába, viszont a legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) képviselőivel együtt január 14-én szerdán Kijevbe látogatnak.

Szlovákia erős emberének inog a bársonyszéke, ugyanakkor egyelőre nem kell tartania a bukástól, mert az államfő folytatja kettős játszmáját. Pellegrini és a Hlas támogatása nélkül Fico nem tudott volna kormányt alakítani, kormánya addig él, míg Pellegrini ki nem hátrál mögüle. A tavaly júniusban államfővé választott Pellegrini ugyan támogatása feltételéül szabta Szlovákia külpolitikájának, EU- és NATO elkötelezettségének változatlanságát, mindeddig mégis csak félszavakkal bírálta a Fico által levezényelt drasztikus fordulatot. Múlt pénteken például, amikor országszerte tömegek tiltakoztak az ellen, hogy Fico az orbáni mintát követve Moszkva bábjává teszi és elszigeteli Szlovákiát, Pellegrini egy rendezvényen beszélve nem talált kivetnivalót abban, hogy a kormány „új külföldi partnereket keres” és „szuverén módon fejleszti diplomáciai kapcsolatait mind a négy világtáj felé”. Mindazonáltal hozzátette – a paramater.sk beszámolója szerint -, hogy „a más égtájak felé fordulásnak nem szabadna csökkentenie a szövetségesekkel fenntartott kapcsolatok értékét, a külföldi találkozókat nem reklámtevékenységként kellene kezelni, mert azok bizalmatlanságot keltenek nyugati szomszédságunkban”. Ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy Fico kijelentéseiből számára nem az következik, hogy megkérdőjelezné Szlovákia EU- és NATO-tagságát. – Az ő szemléletéből fakadó retorikai stílusváltásként tekintek a nyilatkozataira – mondta Pellegrini.

A kérdés csak az, hogy meddig. A politikai feszültségeken túl a társadalmi elégedetlenség is nő, s mindezt csak tetézte Fico vietnami luxusutazása az ünnepek alatt, vagy az a múlt vasárnap történt, de csak szerdán beismert nagyméretű kibertámadás a szlovák kataszteri hivatal ellen, ami miatt a földhivatal napokra leállt. Kiderült: a hivatal informatikai rendszerét feltehetően külföldi hackerek törték fel, titkosították a teljes adatbázist, vagyis szlovák állampolgárok személyes adatait szerezték meg. A titkosítás feloldásáért egyes lapinformációk szerint több millió dollárt követelnek. A kormányzat, folytatva a moszkvai propagandát és gyűlöletkeltő manipulációt, minden bizonyíték nélkül jelentette be, hogy Ukrajnát sejti a támadás mögött.