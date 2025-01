Ön tudja, miért lesz folyton beteg a huzattól?

Bármerre is járunk, nyáron könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy hosszabb-rövidebb ideig huzatban ülünk, várakozunk. A huzatról mindenki tudja, hogy könnyen megbetegíthet: valaki már pár perc után fájlalja a fülét, kivörösödik a szeme, náthás tünetei jelentkeznek. Ha ebben magunkra ismerünk, akkor jó ha tudjuk, hogy ez lehet ugyan alkati kérdés is, de a gyakori betegségeket okozhatja például fel nem ismert ételallergia, intolerancia is.