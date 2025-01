- Előállította a rendőrség a kutyapárt egyik passzivistáját, aki Lázár János kastélyának távolságát festette fel az aszfaltra

Lázár János;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;batidai vadászkastély;

2025-01-12 16:39:00 CET

A rendőrség előállította a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik budapesti passzivistáját, aki előzőleg felfestette az aszfaltra, hogy milyen messze van onnan Lázár János építési és közlekedési miniszter batidai kastélya - erről a párt tájékoztatott a Facebookon.

„Úgy látszik, Lázár Jánosnak szúrja a szemét, hogy makói passzivistánkkal szolidaritást vállalva az ország több pontján is tájékoztattuk az embereket, milyen messze van onnan a miniszter úr kastélya” - közölte a kutyapárt, hozzátéve, fővárosi passzivistájuknál még házkutatást is tartottak, s lefoglaltak egy festékszóró sprayt. Az illető természetesen együttműködött a rendőrséggel - szögezték le.

„Azt azért megjegyezzük, hogy bárki szabadon elmondhatja a politikai véleményét, legalábbis mi hiszünk ebben, azonban ellenünk tudatosan, vagy tudattalanul a rendőrséget használni, miközben sokkal komolyabb bűncselekmények történnek az országban, felháborító és ijesztő is” - írta az ellenzéki párt.

Az MKKP azt követően kezdett több helyen is hasonló akcióba, hogy az eredeti aszfaltfestést jegyző passzivistának a Lázárhoz közeli, Promenád24 című fideszes propagandalap nyilvánosságra hozta a nevét, a lakcímét lépcsőházra, ajtóra pontosan, valamint az autója rendszámát is. Az ügy miatt a párt feljelentést is tett.

Lázár János ezek után azt állította, hogy akár ki is rúghatták volna az egyébként a MÁV-nál dolgozó passzivistát, de ezt az ő kérésére nem tették meg. „A politikai aktivizmusnak az a formája, amelyet munkatársunk gyakorolt, ellentétes a MÁV-csoport etikai szabályaival és évtizedes gyakorlatával, így megalapozhatta volna akár az érintett munkavállaló azonnali elbocsátását is. Külön, határozott kérésem volt, hogy ez ne történjen meg” - fogalmazott, azt is hangoztatva, hogy szerinte a véleménynyilvánításnak is van határa. Egy későbbi sajtótájékoztatón a miniszter arról is beszélt, hogy aktivistaként szerinte az illlető politikusnak minősül, a politikához pedig bátorság kell, így ha zavarja, hogy nyilvánosságra hozták a személyes adatait, akkor ne fesse le az utat.