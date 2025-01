- Ijesztően erősödik a román szélsőjobb, a demokráciának talán csak egyetlen esélye maradt

Románia;szélsőjobboldal;

2025-01-13 13:22:00 CET

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vasárnapi, felvonulással egybekötött bukaresti „demokráciatüntetésén” a szervezők szerint legalább százezren vettek részt. Ez „a román nép tüntetése”, az AUR csak platformot kínál mindazoknak, akik ki akarják fejezni elégedetlenségüket az elnökválasztás érvénytelenítésével, a „december 6-i államcsínnyel” kapcsolatban, és a második forduló megszervezését követelik, közölte a legnagyobb parlamenti szélsőjobb, szuverenista párt.

A rendezvény egyfajta megmérettetés is volt a tekintetben, hogy az alkotmánybíróság által külső beavatkozás nemzetbiztonsági kockázata miatt megsemmisített november végi elnökválasztás első fordulóját megnyerő Călin Georgescu vagy a csupán negyedik helyen végzett AUR-elnök, George Simion tud több embert utcára vinni. Simion részt vett a pénteki bukaresti tüntetésen is, amikor Călin Georgescu hívta utcára engedély nélküli demonstrációra híveit, miközben ő maga csütörtökön újra külföldre utazott. Simion a demonstráció után bejelentette, hogy ő és pártja nem támogatja Georgescu elnökjelöltségét, mert mint mondta, utóbbi független jelöltként kíván indulni.

Arról egyelőre nincs döntés, hogy az AUR a május 4-re, illetve 18-ra kitűzött megismételt elnökválasztáson indít-e saját jelöltet, vagy beáll Georgescu mögé, ha nem tiltják el az indulástól vagy híveire bízza a döntést. A legnagyobb szélsőjobb párt ugyanis kimondottan kényelmetlen helyzetbe került – szavazóinak egy része a novemberi elnökválasztáson is nyilván Georgescura voksolt, hiszen Simion jóval kisebb támogatottságot ért el, mint pártja egy héttel később, a parlamenti választáson. Az AUR teljes vezérkara beállt az üstökösszerűen feltűnt messiás, Georgescu mögé a választások megsemmisítése után, de az események nem kedvük szerint alakultak. Az ismeretlenségből néhány nap alatt kitörve élre ugró Georgescu ma már bármiféle külső beavatkozás nélkül is nyerni tudna, a TikTok és a közösségi média támogatására azonban továbbra is szüksége van, hiszen fizikai valójában alig-alig jelenik meg az obskurus elnökaspiráns, még a saját maga meghirdette tüntetéstől is távol maradt, híveit csak a közösségi médiában toborozza. Figyelme már a Facebookra is kiterjedt, az utóbbi időben egyre gyakrabban hirdeti sikerrel az igét Mark Zuckerberg platformján is.

Az AUR vezetésén belüli viszály múlt hét közepén került nyilvánosságra, amikor a G4Media pártbeli forrásokra hivatkozva megírta, hogy Claudiu Târziu alelnök rendkívüli kongresszust akar összehívni, arra hivatkozva, hogy Simion önkényesen irányítja az AUR-t. A két politikus korábban társelnökként vezette a pártot, majd az egyik főideológusnak tartott Târziu elveszítette pozícióját, Simion pedig egyedüli elnöke lett az AUR-nak. A sikeres nyugat-európai szélsőjobb pártok mintájára Simion is megpróbálta középre pozícionálni pártját többek között azzal, hogy 2023-ban megtiltotta a nyílt antiszemita retorikát, amelynek legfőbb képviselője épp Târziu volt. Simion kereste a kapcsolatot az európai nagy szélsőjobb pártokkal, megpróbált a Georgia Meloni vezette ECR-frakció tagja lenni az Európai Parlamentbe, szimpatizál a „patriótákkal” is, de magyarellenessége folytán nem kérte pártja felvételét az Orbán Viktor nevével fémjelzett EP-frakcióba.

A szalonképesítési kísérlet azonban nem tett jót az AUR támogatottságának, szakadáshoz és belső feszültséghez, valamint Georgescu győzelméhez vezetett. Először a botrányhős, az Európai Parlamentből is kivezetett Diana Șoșoacă szenátor vált ki és hozott létre saját pártot, SOS néven. A nyíltan oroszbarát, az orosz nagykövetség rendezvényeire is eljáró Șoșoacă pártja önállóan bejutott az EP-be és a bukaresti parlamentbe is, több mint 7 százalékos eredménnyel.

Az AUR-ból vált ki a Fiatal Emberek Pártját (POT) létrehozó csoport, amely a teljes marginalizációból, az elnökválasztás első fordulója és a parlamenti voksolás közötti egyetlen hét alatt ugyancsak 7 százalék fölöttire duzzadt annak köszönhetően, hogy beállt Georgescu mögé. Emiatt az AUR-ban sokan Simion fejét követelik, lemondását sürgetik az elnökválasztás óta, így számára sorsdöntő fontosságú volt a vasárnapra meghirdetett tüntetés sikere, az, hogy minél több embert tudjon utcára hívni.