- Románia nem találja a válság ellenszerét

politika;válság;Románia;elnökválasztás;ellenszer;

2025-01-10 17:29:00 CET

Mint ismert, december 6-án a román alkotmánybíróság orosz befolyás és beavatkozás miatti biztonsági aggályokra hivatkozva érvénytelenítette elnökválasztás első fordulóját, a másodikra már nem került sor, és teljesen új választást rendelt el. A koalíció által elfogadott menetrend szerint az első fordulót május 4-én, második fordulóját pedig május 18-án rendezik meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a több mint egy hónapja tartó mély politikai és alkotmányos válság tovább gyűrűzik Romániában, amelyet a költségvetési hiány miatti megszorítások ellen kilátásba helyezett szakszervezeti tiltakozások súlyosbítanak.

A demokratikus és a szélsőjobb ellenzék egyaránt elítélte és alkotmányellenesnek minősítette a választások megsemmisítését. A civil társadalom képviselői is azt követelik, hogy az illetékes hatóságok mielőbb mutassák be a külső beavatkozás konkrét bizonyítékait, a megismételt választást pedig mielőbb, még Húsvét előtt rendezzék meg. Ehelyett a koalíció hosszas halogatás és belső viták után a késői májusi időpontot jelölte meg arra hivatkozva, hogy ekkor több helyen időszakos önkormányzati választást is rendeznek, a konkrét bizonyítékok bemutatására viszont még nem került sor és nem is jelezték, hogy a közeljövőben számítani lehetne erre. A választói elégedetlenséget ugyanakkor az is táplálja, hogy az új elnök megválasztásáig a két mandátumot letöltött Klaus Johannis marad az államfő, ami egyes szakértők szerint is alkotmányellenes.

A megismételt választás ugyanakkor jelen állás szerint nem ígér sok jót az Európa-barát erőknek és lakosságnak. A Putyint patriótának nevező szélsőjobb Călin Georgescu gyakorlatilag ismeretlenül szerzett 2,3 millió szavazatot november végén. Azóta világhírnévre tett szert, a regnáló politikai osztállyal szemben kritikus lakosság pedig egyre nagyobb mértékben benne látja a megoldást. Indulását ugyan újra elkaszálhatja az alkotmánybíróság, de ha a jelöltek ellenőrzéséig a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra a bizonyítékokat, Georgescu kiiktatása a versenyből könnyen tömeges tiltakozásokat eredményezhet, tovább mélyítve a válságot. A demokratikus oldalon egyelőre nincs sem közös jelölt, sem szándék a közös jelöltállításra.