- Megvan a jogerős ítélet, az MTVA-nak ki kell adnia a kínai szervezetekkel kötött szerződéseket

Kína;bíróság;szerződések;másodfok;közmédia;

2025-01-13 12:36:00 CET

Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla is kötelezte a közmédiát, hogy adjon ki az Átlátszó újságírójának minden olyan szerződést, amit kínai szervezettel kötött az elmúlt öt évben. A 2024. december 5-én született döntéssel a bíróság helybenhagyta az ügyben korábban született elsőfokú ítéletet.

Az Átlátszó eredetileg 2024. május 14-én fordult a tárgyban közérdekű adatigényléssel a közmédiát állami finanszírozásból működtető Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz (MTVA). Az azonban az adatigénylés teljesítését megtagadta, így a portál a bírósághoz fordult, amely tavaly júliusban a javára döntött.

Az MTVA azóta fellebbezést nyújtott be, érvei között pedig az az ügy tárgyalása soron már első fokon is felmerült, meglepő állítás is szerepelt, amely szerint a közmédia szerződéskezelő nyilvántartása nem alkalmas arra, hogy meg lehessen általa találni a kínai szervezetekkel kötött szerződéseket. A Fővárosi Ítélőtábla – az elsőfokú bíróság érveléséhez csatlakozva – indoklásában jelezte,

különösen elképzelhetetlennek tartja, hogy az MTVA-nál ne folytatnának elektronikus iratkezelést.

A portál felidézi, Hszi Csin-Ping kínai elnök májusi budapesti látogatását követően a Xinhua kínai állami hírügynökség angol nyelvű kiadása közölt egy tizennyolc tételből álló pontos listát a vizit eredményeként különféle szervezetek között megkötött magyar-kínai megállapodásokról. Ezek három olyan megállapodás is szerepel, amelynek egyik résztvevője az MTVA:

hírcsere- és együttműködési megállapodás a Xinhua Hírügynökség és az MTVA, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. között,

memorandum az együttműködés elmélyítéséről a China Media Group és az MTVA között,

és együttműködési megállapodás a Zsenmin Zsipao és az MTVA, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. között.

A kínai oldalról a megállapodásokat jegyző három médiaszervezet közül a Xinhua hivatalos, több nyelven szolgáltató állami hírügynökségként, a Kínai Népköztársaság államtanácsa alá rendelve működik, a kínai kommunista párt irányítása alatt álló China Media Group különböző, részben nemzetközi rádió-és televíziócsatornákat ad ki, a Zsenmin Zsipao pedig a párt hivatalos, szintén többnyelvű napilapja.