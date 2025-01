- Alámerülni a tudatba

animáció;japán kultúra;Oshii Mamoru;

2025-01-14 14:52:00 CET

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre” – olvasható Pál apostol a korinthusbeliekhez írt első levelében, és ezt a passzust idézi Kuszanagi Motoko, a vélhetően részben ember, részben gép őrnagy az 1995-ös Páncélba zárt szellem (Ghost in the Shell) című japán animációs sci-fiben. Oshii Mamoru kultikus alkotása nemcsak kiváló cyberpunk film, melyben egy izgalmas nyomozásnak lehetünk szemtanúi, de filozofikus mű arról, hogy mit jelent embernek lenni, és mit jelent létezni. Az animét most nagyvásznon láthatjuk, a Corvin mozi legnagyobb, négyszázhatvan fős Korda termében, így sem a rajongóknak, sem az ínyencségekre vágyó nézőknek nem érdemes kihagyni.

A Páncélba zárt szellem hozzájárult ahhoz, hogy az anime, azaz a japán animációs film Nyugaton is népszerű legyen, ahogy korábban az 1988-as Akira című posztapokaliptikus sci-fi, illetve a Ghibli Stúdió mesefilmjei is tették. A Ghost in the Shell a sci-fi zsánerében, és azon belül a cyberpunk alműfajban is meghatározó mű, mivel számos, ikonikus jelenetet tartalmaz, és olyan művekre hatott, mint az 1999-es Mátrix, 2017-ben pedig élőszereplős változat készült belőle Scarlett Johansson főszereplésével.

A Páncélba zárt szellem 2029-ben játszódik, amikorra a technológia olyan szintre jutott, hogy az emberi testet kibernetikus részekkel lehet bővíteni vagy egyes részeit ki lehet azokra cserélni, míg a kiberagy képes arra, hogy rácsatlakozzon az internetre. A főhős, Kuszanagi őrnagy is ilyen hibrid testtel bír, és a közbiztonságért felelős Kilences Részlegnél dolgozik, mely éppen a Bábjátékos nevű személyt keresi, aki emberek kiberagyát hekkeli meg, hogy azok bűncselekményt kövessenek el. A csapat a nyomozás során nem jár sikerrel, de egy este a részleghez egy félbeszakított, női kiborgtestet hoznak be, melyről kiderül, hogy a Bábjátékos lakozik benne, aki közli fogvatartóival, hogy ő nem is mesterséges intelligencia, hanem az információ tengerében született életforma.

A film egyik fő kérdése, hogy vajon mit jelent élőlénynek lenni, azaz: mi határozza meg a létet? Az említett jelenetben a Bábjátékosnak egy ember azt mondja, hogy nincs bizonyíték arra, hogy ő élőlény lenne, mire az kijelenti, hogy ilyesmit lehetetlen bizonyítani. Ezen problematika Motokót is foglalkoztatja, aki abban sem biztos, hogy ő maga létezett-e egyáltalán valaha is, vagy a teste és a szelleme teljes mértékben mesterségesen lett létrehozva. Idővel elhatározza, hogy belép és alámerül a Bábjátékos tudatába, miután megtudja az entitás valódi indítékait, miszerint az az evolúció egy magasabb fokára akar jutni. Motoko szintén érzi ezt a kísértést, nem hiába mondja el egy mélytengeri búvárkodás után kollégájának a már idézett Pál apostol-szöveget, magyarán most még tükör által homályosan lát, de ha átlépi a határt, és a Bábjátékossal egyesülve meghal, akkor magasabb szintre fog kerülni. A film napjainkban, a mesterséges intelligencia korában aktuálisabb, mint valaha.

Infó: Oshii Mamoru: Páncélba zárt szellem (1995) Ghost in the Shell / Kôkaku Kidôtai. 83 perc. Corvin Mozi, 2025. január 15., 19.00, 2025. január 30., 19.00