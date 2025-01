- Nagy Márton eddigi helyettes államtitkára lesz a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója

helyettes államtitkár;elnök-vezérigazgató;Magyar Posta Zrt.;Nagy Márton;

2025-01-13 17:19:00 CET

Nagy Márton Láng Gézát jelöli a Magyar Posta Zrt. új elnök-vezérigazgatójának, aki 2025. február 1-jétől töltheti be a pozíciót az állami cég élén – derült ki a a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből, amelyik az Orbán- kormány honlapján jelent meg. A nemzetgazdasági miniszter így nem mást, mint saját helyettes államtitkárát ültetheti az egyre inkább leépülő, ellenben folyamatosan dráguló postai szolgáltató vezetői székébe. Láng jelenleg az NGM állami vagyonért felelős helyettes államtitkáraként tevékenykedik.

A 47 éves leendő vezérigazgató életrajza szerint jogot végzett, biztosítási, illetve versenyjogi szakjogász. Szakmai pályafutását 2003-ban a Magyar Posta Biztosítókál kezdte, jogi előadóként, jogtanácsosként, vezető jogtanácsos volt 2011 és 2019 között a Genertel Biztosító Zrt.-nél, és 2019-ben lett először helyettes államtitkár, akkor a Miniszterelnöki Kormányirodánál a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter munkaszervezetéért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért volt felelős. 2022 júniusától decemberig a Miniszterelnöki Kabinetirodán, 2023. januártól a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban dolgozott ugyancsak helyettes államtitkárként.

Lapunk is beszámolt arról december végén, hogy a Magyar Posta Zrt. eddigi elnök-vezérigazgatója, Balczó Barnabás távozik a posztjáról, amit azzal magyaráztak, hogy „a posta középtávú átalakításának első szakasza sikeresen lezárult, ezzel egy új vezetésre van szükség”.

Azt, hogy gondok vannak a területen, egy múlt heti hír is jelezte. Jelenleg ugyanis leépítések zajlanak a Magyar Postánál, és ez nem csak a lakat alá került kis posták dolgozóit érinti: az irányítást és a kiszolgálást végző munkatársak létszámát is megnyirbálják. Ezzel együtt Vitályos Eszter kormányszóvivő ugyancsak az év végén közölte, hogy jövőre, azaz most már idén jelentős béremelés jön a Magyar Postánál, az ígéretek szerint 2023 januárjához képest több mint 30 százalékos béremelés várható.