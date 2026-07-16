Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet „megújulásának” időszakára Badics Lászlót nevezték ki elnök-vezérigazgatónak.
A győri lakáskassza eltűnt 1,7 milliárd forintja továbbra sincs meg. Pintér Bence polgármester a héten kapta meg a bizonyítékokat, hogy a pénzt hitelből pótolták. A távozó vezető felelőssége megmarad, a cég az elmúlt években 6 milliárdos tőkeveszteséget is szenvedett.
Jelasity Radován, a magyarországi Erste Bank elnök-vezérigazgatója keményen odaszúrt a távozó Orbán-kormánynak, és azt is elmondta, hogy mit vár el az új hatalomtól.
A vezetőcserét az állami szolgáltató seikeresnek nevezett átalakításával indokolták. Ugyan a múlt év végén jelentős béremelést ígért a kormány, az aktuális áremelésekkel együtt azonban jelentős létszámleépítés is kezdődött.
A Posta középtávú átalakításának első szakasza sikeresen lezárult, ezzel egy új vezetésre van szükség.
Bernáth Tamás 2016 novemberétől vezette az MFB-t, útódjának kinevezéséről a hírek szerint hamarosan döntenek.
Zolnai György elnök-vezérigazgató közös megegyezéssel távozik a Budapest Bank éléről, vezetői feladatait március 31-ig látja el, utódjának keresése folyamatban van - közölte a bank a távitarti irodával. A tájékoztatás szerint a vezérigazgató utódlásáról a közeljövőben születik döntés. Mint írták, vezetése alatt a Budapest Bank megerősítette pozícióját a nagybanki élmezőnyben. Zolnai György 2011 júliusa óta áll a bankcsoport élén, 2015 és 2016 során sikeresen vezette át a bankot a tulajdonosváltás folyamatán.
A kormány továbbra is kulcsszerepet szán a vasútnak, és ezzel szeretné növelni Magyarország versenyképességét - mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter pénteken a 64. vasutasnapon A miniszter hangsúlyozta: a közösségi közlekedés újraszervezésének - amit a kormány által 2010-ben elhatározott - már látszanak az eredményei, de ahhoz, hogy még több utast lehessen "visszacsábítani" a vasútra, tovább kell növelni a szolgáltatás színvonalát, "közös erővel fel kell építenünk a jövő vasúti közlekedését". Seszták Miklós egyben bejelentette, hogy "minden sajtóhíreszteléssel ellentétben" továbbra is számít Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatójának munkájára.