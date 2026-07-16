Seszták Miklós: marad a MÁV-vezér

A kormány továbbra is kulcsszerepet szán a vasútnak, és ezzel szeretné növelni Magyarország versenyképességét - mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter pénteken a 64. vasutasnapon A miniszter hangsúlyozta: a közösségi közlekedés újraszervezésének - amit a kormány által 2010-ben elhatározott - már látszanak az eredményei, de ahhoz, hogy még több utast lehessen "visszacsábítani" a vasútra, tovább kell növelni a szolgáltatás színvonalát, "közös erővel fel kell építenünk a jövő vasúti közlekedését". Seszták Miklós egyben bejelentette, hogy "minden sajtóhíreszteléssel ellentétben" továbbra is számít Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatójának munkájára.