- Magyar Péter megszavaztatja, maradjon-e EP-képviselő vagy sem, keddtől lehet voksolni

mandátum;szavazás;EP-képviselő;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-01-13 18:32:00 CET

„Júniusban nagy többséggel úgy döntöttetek, hogy vegyem át az európai parlamenti mandátumomat. Akkor megígértem, hogy fél év múlva újra kikérem erről a véleményeteket. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó” – kommentálta saját bejelentését Magyar Péter. Közölte, holnap reggel indul a szavazás, hogy folytassa-e a brüsszeli és strasbourgi munkát a pártelnökség mellett.

Alig másfél héttel a 2024. június 9-i, a Tisza Párt jelentős, csaknem 30 százalékos támogatottságát hozó, az uniós törvényalkotó testületbe 7 képviselőt juttató EP-választás után – ahogy azt a Népszava is megírta – Magyar Péter megerősítette, hogy felveszi EP-mandátumát, de fél év múlva újra szavazásra bocsátja, mit tegyen. Egyben, akkor még pártja alelnökeként közölte ezt is, hogy minden hónapban más-más, a gyermekeket, nehéz sorsú családokat segítő alapítványnak ajánlja fel fizetését, és erre szólítja fel az összes magyar EP-képviselőt, köztük Deutsch Tamást is. – Főleg Deutsch Tamást – hangsúlyozta.

Az azóta a pártelnöki tisztséget betöltő ellenzéki vezető elismerte, valóban azt mondta korábban, hogy nem tervezte kimenni Brüsszelbe, illetve Strasbourgba, de ma egészen más lett a helyzet. „Miután az Európai Néppárt (EPP), az EP legnagyobb frakciója 97 százalékos arányban felvette tagjai közé a képviselőinket, a Tisza Párt lett az EPP hatodik-hetedik legnagyobb képviselőcsoportja – emlékeztetett.

Azzal is érvelt, hogy az EP-képviselőség akkor haszonnal, ismeretséggel és nemzetközi ismertséggel járhat, ami akár egy jövőbeni kormányprogram, akár az általa ígért „társadalmi szerződés” megalkotásában is nagyon sokat segíthet. A Tisza Párt honlapján akkor alig 12 óra alatt 93 ezer szavazat érkezett, és 75 százalékos arányban a mandátum felvételéről döntöttek a szavazásban részvevők. Magyar Péter ezután azt is közölte, hogy tudja a határait, és ha azt tapasztalja, hogy a kinti munka a hazai szervezés, a következő országgyűlési választásra való felkészülés rovására menne, azonnal maga fog lemondani.