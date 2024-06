Magyar Péter megerősítette, hogy felveszi EP-mandátumát, de fél év múlva újra szavazásra bocsátja, mit tegyen

nepszava.hu;

2024-06-18 21:10:00

A Tisza Párt alelnöke minden hónapban más-más, a gyermekeket, nehéz sorsú családokat segítő alapítványnak ajánlja fel fizetését, és erre szólítja fel az összes magyar EP-képviselőt, köztük Deutsch Tamást is. Főleg Deutsch Tamást.

Döntöttem, felveszem az európai parlamenti képviselői mandátumomat – erősítette meg Brüsszelből élőben bejelentkezve Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján Magyar Péter. Az EP-választáson csaknem 30 százaléknyi szavazatot szerző, az uniós törvényalkotó testületbe 7 képviselőt juttató Tisza Párt vezető politikusa kiemelte, hogy a honlapjukon alig 12 óra alatt 93 ezer szavazat érkezett, hogy eldőljön, valóban rész vegyen-e az EP munkájában, vagy az itthoni pártszervezésre összpontosítson csak. Mint arról lapunk is írt, 75 százalékos arányban a mandátum felvételéről döntöttek a szavazásban részvevők.

Valóban azt mondtam korábban, hogy nem terveztem kimenni Brüsszelbe, illetve Strasbourgba, de ma egészen más lett a helyzet. Miután az Európai Néppárt (EPP), az EP legnagyobb frakciója 97 százalékos arányban felvette tagjai közé a képviselőinket, a Tisza Párt lett az EPP hatodik-hetedik legnagyobb képviselőcsoportja – emelte ki Magyar Péter, megjegyezve: az elmúlt három hónapját arra tette fel, hogy – idézve szlogenjét – lépéséről, lépésre, tégláról téglára visszavegyék a hazánkat. Mint fogalmazott, az EP-képviselőség akkor haszonnal, ismeretséggel és nemzetközi ismertséggel járhat, ami akár egy jövőbeni kormányprogram, akár az általa ígért „társadalmi szerződés” megalkotásában is nagyon sokat segíthet.

Közölte azt is, hogy ez a mostani döntése nem öt évre szól, fél év múlva egy újabb szavazást ír ki, hogyan tovább. Tudja a határait, és ha azt tapasztalja, hogy a kinti munka a hazai szervezés, a következő országgyűlési választásra való felkészülés rovására menne, azonnal maga fog lemondani. Hosszan érvelt az EP-képviselőség mellett, amit olyan emberek, akiknek tanácsát elfogadja, akikre hallgat, nem csak ajánlottak, hanem egyenesen kérték rá. A legnagyobbá vált ellenzéki párt vezetője szerint egyébként sok fieszes is szavazott a honlapjukon, akik „meg akarták bontani” az egységet. Kapott számos kritikát is amiatt, hogy megváltoztatta korábbi mondását, ami neki azért esett rosszul, mert többen a jóhiszeműségét is kétségbe vonták.

Feltehetően nekik is üzent Magyar Péter, amikor közölte, hogy tiszteletdíját minden hónapban más-más alapítványnak, elsősorban a gyermekekkel foglalkozóknak, a nagycsaládosoknak segítőnek ajánlja fel, és, hogy ezek az alapítványok melyek legyenek, arról is szavazásokat tervez. Felajánlásra szólítja fel valamennyi magyar EP-képviselőt, kiemelten a fideszes Deutsch Tamás, akit arra kért, hogy legalább a fél tiszteltdíjával tegyen így. A kormánypártiak hozzáállását azonban jól jellemzi az a történet, amit megosztott a nézőivel, hallgatóival. – A KDNP képviselője, Hölvényi György is ott volt a frakcióülésen, és a Tisza Pártra kedvező döntés után bejelentette, hogy kilép a frakcióból. Ezt követően arról is beszélt, hogy az a frakció, amelyben eddig békésen ült „eddig is háború- és migránspárti volt”, majd a négygyermekes Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét kezdte rágalmazni.