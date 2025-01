- Kötelező a maszkviselés a szolnoki Hetényi Géza kórházban is

egészségügy;Szolnok;légúti betegség;Hetényi Géza Kórház;maszkviselés;

2025-01-13 19:45:00 CET

A különböző légúti megbetegedések számának országos emelkedése miatt 2025. 01. 14-től kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályain, a betegvárókban, aulákban, folyosókon, közlekedőkben – írja honlapján az egészségügyi intézmény.

A közlemény szerint a páciensek és dolgozók védelme érdekében minden beteggel történő találkozás esetén kötelező a maszk használata, és az előírás minden egészségügyi dolgozóra, betegre és látogatóra vonatkozik, kivéve a 6 év alattiakat és a mentálisan érintetteket, továbbá az intézményben ápolt betegeket.

„Fontos, hogy kizárólag egészséges, tünetmentes személy látogathat betegeket, a látogatási szabályok betartásával. Tekintettel a téli időszakra és az emelkedő esetszámokra, betegeink és dolgozóink védelme érdekében kérjük szíves türelmüket és megértésüket” – írja a kórház vezetése. A múlt hét közepén a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben is hasonló intézkedéseket hoztak.

Lapunk az elmúlt napokban ugyancsak a légúti tünetekkel orvoshoz fordulók magas száma miatt, és a járványügyi helyzetre hivatkozva kötelező maszkviselést rendeltek el a budapesti Honvédkórházban, ahol a látogatást is korlátozták, illetve Debrecenben az egyetemi klinikán is maszkot kell használni, de léptek az egészségügyi intézmények Miskolcon, Nagykanizsán, a Bethesda Gyermekkórházban és a Semmelweis Egyetemen is.