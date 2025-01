- Közel 1,4 milliárdot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat

Magyarország;támogatás;cigányság;adósságrendezés;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;

2025-01-15 05:55:00 CET

A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata (MROÖ) – korábbi nevén: Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) – kedden megtartotta első idei közgyűlését, ahol a sok napirendi pont egyikeként a képviselők a 2025-re szóló költségvetést is elfogadták.

A néhány módosítással megszavazott előterjesztés alapján az MROÖ ebben az évben csaknem 2,2 milliárd forinttal gazdálkodhat, ebből azonban megközelítőleg 1,4 milliárdot – egész pontosan 1 milliárd 374 millió 100 ezer forintot – az adósságrendezés teszi ki. A személyi kiadások az előterjesztés szerint 331 millió, a munkaadót terhelő járulékok 41 millió forint körül mozognak. Aba-Horváth István, a testület elnöke, aki a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben szerzett mandátumot, a közgyűlésen elmondta, hogy az országos önkormányzat hivatalának személyi kiadásain spórolni fognak, az így megtakarított összeget pedig az általános működési tartalékba teszik át.

Dancs Mihály, a borsodi Roma Polgárjogi Alapítvány vezetője felvetette, hogy szükség lenne egy központi roma jogvédő iroda létrehozására. Aba-Horváth István – kifogásolva, hogy mára megszűnt a korábban létezett részben civil, részben állami roma jogvédő hálózat – egyetértett az ötlettel. Ennek anyagi fedezetét nem az országos önkormányzat költségvetéséből, hanem a romaügyi államtitkárság segítsége révén szeretné megteremteni.

Többször írtunk arról, hogy az állami támogatások elvonása miatt az előző ciklusban – amikor a testület vezetése korántsem ápolt felhőtlen viszonyt a Fidesszel – totálisan megbénult az országos önkormányzat működése, hosszú időre a szervezet Dohány utcai székházát is be kellett zárni. Lakatos Oszkár akkori általános elnökhelyettes állította, hogy a Belügyminisztérium olyan pénzeket próbál behajtani rajtuk, amelyek még Farkas Flórián kudarcot vallott programjaihoz kötődtek, és amelyeket az országos önkormányzat jórészt már visszafizetett.

A bíróság azonban a tárcának adott igazat. Lakatos Oszkár „koncepciós eljárásban hozott politikai döntésnek” minősítette az ítéletet. Meggyőződése volt, hogy politikai okokból próbálják működésképtelenné tenni az ORÖ-t. Ez végül sikerült is: Lakatos Oszkár 2023 augusztusában bejelentette az országos önkormányzat teljes ellehetetlenülését és fizetésképtelenségét. Később a roma érdekképviselet jelképes temetését is megrendezték.

A tavaly nyáron tartott választáson aztán a roma testületben gyökeresen megváltoztak az erőviszonyok, a CiKöSz elsöprő győzelmet aratott. Sosem volt titok, hogy a CiKöSz – amelynek előző elnöke Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő, jelenleg romaügyi államtitkár volt – szorosan kötődik a Fideszhez, a kormánypárt szövetségesének számít.

Ennek újabb bizonyítéka, hogy Szűcs Csaba, Kiskunhalas alpolgármestere, a CiKöSz mostani elnöke a dombóvári időközi parlamenti választás előtt Csibi Krisztina, a Fidesz jelöltje támogatására buzdított, majd vele fotózkodva gratulált neki. „Hajrá Fidesz-KDNP! Hajrá CIKÖSZ! Együtt erő vagyunk!” – írta ki Szűcs Csaba a közösségi oldalára.

Tény: azóta, hogy a CiKöSz átvette a hatalmat az országos roma testületben, hirtelen az anyagi gondok is megszűntek. Már tavaly év végén is érkezett állami támogatás, amelyből megkezdték az elmaradt járandóságok és tiszteletdíjak kifizetését. A kedden elfogadott költségvetésből pedig látható, hogy nem csupán a működés biztosított, a kormány a milliárdos adósság rendezését is magára vállalta.

Aba-Horváth István a közgyűlés után lapunknak elmondta: kétségtelenül létezik a Fidesz és a CiKöSz között együttműködés, ez látszik a hétköznapokban. A mostani helyzetbe „bele lehet magyarázni” a politikai támogatottságot, de a valóság szerinte az, hogy az előző ciklusban az elszámolások elhanyagolása és szakmai hiányosságok vezettek a pénzmegvonásokhoz. „Nem színdarabot kellett volna csinálni, hanem egyeztetni Sztojka Attilával és a Belügyminisztérium munkatársaival” – szúrt oda Lakatos Oszkárnak.

Kérdésünkre, abban se lát-e politikai szempontokat, hogy most viszont zavartalanul érkeznek a pénzek, Aba-Horváth István hangsúlyozta: a magyarországi cigány közösség legfelsőbb érdekvédelmi szerve a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata, amely nem működhet úgy, hogy görgeti maga előtt az adósságokat, nem teremt tiszta viszonyokat. „Mi azt ígértük, hogy átlátható szakmai politikát fogunk folytatni, elszámoltatható és törvényes keretek között. Ehhez kértük, hogy azt, ami nem a mi sarunk, takarítsák el. Hozzuk helyre, induljunk el nulláról!” – fogalmazott.

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy az országos önkormányzat egykori vidéki irodáinak ügyében tucatnyi volt vagy jelenlegi képviselő ellen folytat eljárást az adóhatóság. Közöttük van Aba-Horváth István is, aki visszautasította a gyanúsítást. Korábbi nyilatkozatát megerősítve közölte, úgy érzi, hogy „korpa közé keveredett”: minden iroda ügyét egy kalap alá vették ugyanis. Egy dologban biztos – jelentette ki –, vele szemben az eljárás nem állja meg a helyét.