- Elindult a nevezés Magyar Könyvtervezési díjra

könyv;tervezés;

2025-01-16 10:30:00 CET

Január 31-ig várják könyvtervezők, illusztrátorok és művészeti vezetők pályaműveit a Magyar Könyvtervezés díj szervezői. A versenyre minimum kétszáz példányban megjelent kötetekkel lehet jelentkezni.

Az elismerés 2022-ben azzal a céllal jött létre, hogy felrázza a hazai könyvtervezői közeget, kiemelje a magyar könyvkiadás magas színvonalon tervezett kiadványait – ezzel mutatva meg a kiadóknak, hogy érdemes tehetséges, kreatív tervezőkre bízni a könyveket.

A díj egyik szervezőjét, Polgárdi Ákos tervezőgrafikust arról kérdeztük, mutat-e biztató javulást a hazai könyvtervezési piac. A tervezőgrafikus ugyanis tavaly év elején arról beszélt, hogy jellemzően még a nagy kiadóknál is hiányzik az igényesség és a kreativitás, ami a könyvtervezést illeti: „Úgy tűnik, hogy elég jó évnek nézünk elébe, és a két legproblémásabb kategóriában is (szépirodalom, gyerekkönyv) kiemelkedő felhozatalra számítunk. Ez persze sokszor a bátrabb és rugalmasabb kis kiadók terméséből kerül ki, de nyilván abban bízunk, hogy idővel a nagyok is átveszik a designtudatosabb hozzáállást, és mintha néha látszanának is ennek jelei.”

A nyertes pályázatokat nem csak kiállításon láthatjuk majd viszont: a német Stiftung Buchkunst Alapítvány által szervezett, Best Book Design From All Over The World (Legjobb könyvtervek szerte a világból) nemzetközi versenyén is megmérettetnek. A szervezők kiemelt célja ugyanis, hogy a tehetséges magyar tervezőket bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe.

A versenyen öt kategóriában várják a pályázatokat: szépirodalom, szakkönyv, album/katalógus, gyerekkönyv/ifjúsági könyv, és egyéb. (Utóbbi kategóriába várnak minden olyan munkát, melyek nem tartoznak a hagyományos műfajok közé.)

A nyerteseket többkörös fordulóban, minden évben új zsűri választja ki. A bírák között képviseltetik magukat az oktatás, a kiadás, a forgalmazás és egyéb kapcsolódó területek, a tervezői, illusztrátori oldal mellett.

A korábbi évek nyerteseinek munkái a díj honlapján megtekinthetők.