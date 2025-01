- Csak életszerűtlen feltételekkel engednék be a civileket az iskolákba, szexuális felvilágosításra pedig továbbra sincs lehetőség

Tegnap zárult annak a jogszabálytervezetnek a társadalmi vitája, amely a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozások nyilvántartásával, engedélyezésével a Nemzeti Népegészségügy Központot bízza meg, a szexuális felvilágosításra továbbra sem adva lehetőséget – írja szombati, lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Civil Közoktatási Platform (CKP). Egyben kiemeli, a rendelet életbe lépésével elvileg megnyílna a lehetőség a civil szervezetek előtt foglalkozások tartására, de ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is így legyen, módosítani kellene a tervezeten.

A CKP megállapítja, hogy a tervezet szerint az engedélyezett program alapján csak az tarthatna foglalkozást, aki a szervezet munkavállalója. A civil szervezeteknek azonban szinte soha nincs olyan munkavállalójuk, aki ilyen foglalkozásokat tart: a hozzáértő foglalkozásvezetők a legtöbbször önkéntes munkában, esetleg – pályázati forrás esetén – megbízási vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban végzik a felvilágosító tevékenységet.

„Nem életszerű, hogy egy orvos vagy egy informatikai szakember munkaviszonyt létesítsen egy civil szervezettel azért, hogy főfoglalkozása mellett tartson néhány iskolai foglalkozást – arról nem is beszélve, hogy erre a szervezeteknek nincs is fedezete. Még a Magyar Vöröskereszt is szakképzett önkéntesekkel (orvosok, védőnők, mentőtisztek, pedagógusok, táplálkozási szakemberek) végzi egészségfejlesztési tevékenységét”