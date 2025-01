- Országszerte számíthatunk ónos esőre kedden, többfelé már másodfokú figyelmeztetés van érvényben

időjárás;ónos eső;másodfokú figyelmeztetés;

2025-01-20 14:02:00 CET

Az egész országra figyelmeztetést adtak ki az ónos eső veszélye miatt keddre, kilenc vármegyében (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet előrejelzése szerint holnap a délelőtti óráktól kezdődően dél felől kell egyre többfelé ónos esőre számítani. Az ország nagyobb részén kis mennyiség (0,1-1 mm) valószínű, de elsősorban a középső sávban, a Duna-Tisza közén és a Dunántúl délkeleti részein jelentősebb (1-5 mm) ónos csapadék is lehet, és vastagabb jégpáncél is kialakulhat. Az ónos eső mellett fagyott eső is előfordulhat.

A nap folyamán továbbra is marad a borult, párás idő, foltokban köddel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcshőmérséklet általában -3 és 1 fok között valószínű, hajnalban -4 és 0 fok közötti értékeket mérhetünk.