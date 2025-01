- Majka a legjobbkor ült fel a hullámra, az időzítés az Tisza Párttal is összefüggésben lehet

politika;elemzés;Magyarország;Majka;

2025-01-21 05:45:00 CET

– A rap mindig is politikai tartalmat hordozott és elitellenes volt, ez egyáltalán nem idegen a műfajtól – hangsúlyozta Vasali Zoltán politológus annak apropóján, hogy Majoros Péter, azaz Majka legújabb klipje hatalmas nézettséget produkált, néhány nap leforgása alatt 3 milliónál is jóval több kattintást hozott a Youtube videómegosztó portálon. A Csurran, cseppen című szám szabad szájú, groteszk bírálata egy Bindzsisztán nevű diktatúrának, amelyben nem nehéz a mai Magyarországra, az Orbán-rendszerre ismerni.

– Lehet, hogy a számban nem véletlenül szerepel az „elmúlt 8 év” és a „szemkilövetés”, ami mutatja, hogy egy ilyen radikális műfajban is létezik a középre húzás (oldalakhoz nem tartozás) kissé konformista megközelítése – tette szóvá Vasali Zoltán.

Nehéz lázadni egy hibrid rezsimben, ez érthető, még ebben az esetben is. Tanárként érdekes látnia és személyesen tapasztalatokat szereznie például a Turbinában tartott Indigo koncerteken, vagy hallgatni Sisit: frontális társadalmi kritikát kaphatunk, magas zenei minőségben, konkrét pártpolitikai utalások nélkül is. Ez komoly kihívás lehet még a celebek számára is, mind zeneileg, mint elérésben.

Majka – folytatta Vasali Zoltán – nagyon ismert celeb. Ózdon született, a „szegény gyerek Budapestre jön és sikeressé válik” típusú szimbolikus életutat testesíti meg. Ezért a sikerért komolyan megdolgozott, ami sokak szemében hitelesíti a személyét, és óriási kontrasztot jelent a politikai elittel szemben. Az általa képviselt kormánykritikában viszont nem lenne könnyű kontinuitást, folytonosságot felfedezni – utalt Vasali Zoltán arra a 2021-es esetre, amikor Majka közösen fotózkodott Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Utóbb kiderült, hogy a Covid-járvány miatt nehéz helyzetbe került könnyűzenei iparág problémáinak megoldásáról egyeztettek.

Nyilatkozataiban Majka többször foglalkozott már politikai kérdésekkel, de a dalaiban jellemzően kerülte a témát. Kivételnek számít 2022 novemberéből a 13 milliós nézettségnél járó „Azt beszélik a városban”, amely azonban nem kizárólag a magyarországi közállapotokat és a kormányt ostorozta, odaszúrt az ellenzéknek is: „Mindegy, hogy jobbra vagy balra húzod be az X-et, mert semmik nem vagyunk, csak a színházukban díszlet”.

Majka a Blikknek akkor arról beszélt, nem akart a 2022-es parlamenti választás előtt kijönni ezzel a dallal, „nehogy elfogultsággal vádoljanak bennünket egyik vagy másik oldal iránt”. Fontosnak tartotta közölni, hogy még soha életében nem állt semmiféle politikai oldal mögé, soha nem népszerűsített egyetlen pártot sem, és nem is fog. Lényegében ezt ismételte meg hétfőn a közösségi oldalán, mondván, ő Bindzsisztánnal is csak szórakoztatni szeretne, oldalaktól függetlenül.

Vasali Zoltán szerint kérdés, hogy Majka miért éppen most fogalmazta meg azokat a bírálatokat a Fidesszel szemben, amelyek már régóta közszájon forognak. Szórakoztatni azzal, ami hátrányt jelent a kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára, némileg visszatetszőnek hathat, de mégis működik.

Az időzítés összefüggésben lehet azzal, hogy a Tisza Párt révén kezd kialakulni egy jelentős támogatottsággal bíró ellenzék – vélekedett. A dal olyan hangulatot tükröz, amely alkalmas lehet a már meglévő ellenzéki identitás megerősítésére. Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének napi feladatot jelent, hogy gyengítse a Fidesz tematizáló erejét, reakciókényszerbe hozza a kormánypártot. Mindehhez Majka klipje is muníciót szolgáltathat – jelentette ki Vasali Zoltán. – Ha a gazdaság továbbra is ilyen ütemben romlik, akkor annak lesz döntő hatása a kormány megítélésére – hívta fel a figyelmet Síklaki István szociálpszichológus. Mindezt árnyalhatják népszerű celebek kormánykritikus véleményei, de a legfontosabb tényező mégiscsak a gazdaság.

Ugyanakkor nyilván Majka is érzékeli, hogy „van valami a levegőben”. Ezzel együtt nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kormány körül is kialakult egy zenészekből álló holdudvar, akiket a szociálpszichológus – Nagy Ferót és Demjén Rózsit hozva fel példaként – „lejárt szavatosságú embereknek” minősített. (Ákost vagy Tóth Gabit se szeretnénk kihagyni – a szerk.) Igaz, jegyezte meg Síklaki István, a tizen- és huszonévesek jellemzően nem az ő zenéjüket hallgatják.

A szintén szociálpszichológus Zsolt Péter, a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatója szerint egy ilyen dal hatásának megítélésekor először is azt lényeges vizsgálni, hogy kilép-e a szubkultúrából a tömegkulturális szintre. Majka esetében egészen biztos, hogy igen.

Más megközelítésből azt lehet mondani – tette hozzá Zsolt Péter –, hogy amikor egy ismert előadó ráérez a közvélemény alakulására, és jól ül rá erre a hullámra, akkor ettől növekszik a népszerűsége. Sok kormánykritikus szám született, de ezek még nem feltétlenül azon a hullámon voltak, amelyek a szélesebb nyilvánosságot jellemezték. Most a nyilvánosság átalakulásának időszakában vagyunk, úgy néz ki, Majka a legjobb pillanatban ült fel erre a hullámra. Az is baj, ha valaki ezt túl későn teszi meg, de az is, ha túl korán.

– A Fidesznek van oka aggódni – állapította meg Zsolt Péter. Hiszen minden párt a népszerűségért küzd, és a népszerűség elvesztése maga után vonja a szavazatok elvesztését is. Igencsak fontos, hogy kedvelt előadók – főleg azok, akik képesek átlépni a szubkultúra határát – hogyan nyilvánulnak meg, mibe fektetik a művészeti és zenei erejüket.