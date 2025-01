- Egy felmérés szerint a megismételt román elnökválasztást is Calin Georgescu nyerné

Románia;közvélemény-kutatás;szélsőjobboldal;Călin Georgescu;

2025-01-21 13:29:00 CET

Romániában a tavalyi elnökválasztás első fordulójában legtöbb szavazatot szerző Calin Georgescu független jelölt nyerné a megismételt államfőválasztást az Avangarde közvéleménykutató cég friss felmérése szerint.

Az Agerpres hírügynökség által ismertetett adatok szerint, ha most vasárnap tartanák az államfőválasztást, a magyarellenes, oroszbarát, szélsőjobboldali Georgescu a szavazatok 38 százalékát szerezné meg. A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a kisebbségi frakció alkotta jelenlegi kormánykoalíció jelöltjére, Crin Antonescura a választópolgárok 25 százaléka szavazna. A választásokon függetlenként indulni szándékozó Nicusor Dan, Bukarest főpolgármestere a voksok 17 százalékát kapná.

A felmérés adatai szerint a decemberi államfőválasztás első fordulójában második helyen végzett Elena Lasconi, az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a voksok 6 százalékát gyűjtené be, akárcsak a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion. Az SOS Romania elnöke, a bukaresti parlamenti botrányairól hírhedté vált Diana Sosoaca EP-képviselő a voksok 5 százalékát kapná. A felmérés a második forduló lehetséges forgatókönyveit is ismerteti, eszerint Calin Georgescu Antonescut, Dant és Lasconit is legyőzné.

A román politikusok bizalmi indexét is mérő felmérés adatai szerint a választópolgárok 51 százaléka Calin Georgescuban bízik a legjobban. A második helyen Ilie Bolojan, a PNL ügyvivő elnöke végzett, akiben a válaszadók 44 százaléka bízik. Crin Antonescu, a kormánypártok közös államfőjelöltje és Nicusor Dan bukaresti főpolgármester bizalmi indexe 39, George Simioné 38 százalékos.

Amennyiben Romániában most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a szélsőjobboldali, magyarellenes AUR szerezné a legtöbb szavazatot, a voksok 29 százalékát, megelőzve a 22 százalékon végző PSD-t. A PNL és az USR a voksok 13 százalékát, a SOS Románia a voksok 8 százalékát, a szintén szélsőségesnek tartott Fiatal Emberek Pártja (POT) 5, az RMDSZ 4 százalékát kapná.

Az Avangarde a tavalyi elnökválasztás érvénytelenítéséről is kikérte a válaszadók véleményét: 48 százalék mondta azt, hogy ez jó döntés volt, 42 százalékuk szerint rossz, míg 10 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni. A válaszadók 54 százaléka gondolja azt, hogy a választásokat elcsalták, 34 százalék nem hiszi ezt. A megkérdezettek 46 százaléka értett egyet azzal, hogy Oroszország megpróbálta befolyásolni a romániai választások eredményét, 36 százalék tagadta ezt.

Romániában az alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás 2024. november 24-én lebonyolított első fordulóját és elrendelte a teljes választási folyamat megismétlését, miután a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) megállapította, hogy a legtöbb szavazatot összegyűjtő, szélsőjobboldali Calin Georgescu független jelölt kampányát nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi beavatkozás segítette. Georgescu sikerét a novemberi választás előtt a közvélemény-kutatások szinte semmilyen szinten nem jelezték előre.

Az Avangarde telefonos felmérése január 10. és 16. között készült 1354 fős mintán, 2,6 százalékos hibahatárral.