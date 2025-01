- Nőhetnek a lakásárak a mini-Dubaj környékén, az újaknál ötmilliós négyzetméterár is elképzelhető

A rákosrendezői rozsdaövezetben nagyszabású ingatlanfejlesztés indulhat a következő években; a Grand Budapest projekt körül számos kérdés még nyitott ugyan, de a környék lakáspiacán a spekuláció keltette élénkülés szinte azonnal beindulhat – közölte az ingatlan.com kedden.

Az elemzésben Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője ezt részben azzal magyarázza, hogy az állam jelentős infrastruktúrafejlesztést vállalt a terület eladásával párhuzamosan. Bicikliutak épülhetnek, parkosítással fedik be a vasúti pályát és meghosszabbítják az 1-es metró vonalát – ezek a tervezett fejlesztések pedig nagyon gyorsan megjelenhetnek a környékbeli lakásárakban is.

Balogh László szerint a dráguláshoz az is hozzájárulhat, hogy az új városrészben irodák, kereskedelmi és szolgáltató egységek is épülhetnek, így vonzó lokáció lesz az új városrész, sokan költözhetnek oda. Hozzátette:

Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a XIII. kerület érintett részein a használt lakások átlagos négyzetméterára meghaladja az egymillió forintot, az újaké pedig 1,5 millió forintot. A XIV. kerületi oldalon a Mini-Dubajként indult, de hivatalosan Grand Budapest névre keresztelt beruházáshoz közeli részeken jelenleg a használt lakásokat majdnem 1,1, az újakat pedig 1,3 millió forintos négyzetméteráron kínálják eladásra.

Balogh László megjegyezte: egyelőre nem tudni, pontosan mikor és hány lakás épül, de a mostanihoz képest jóval magasabb árakkal lehet számolni, mind a lakáspiacon mind az építőiparban. A mostani kilátások alapján

a négyzetméterárak elérhetik a 4-5 millió forintot. A szakértő szerint azonban ez az összeg már nem számít kiugrónak: most is vannak olyan új építésű budapesti lakóingatlanok, amelyeknél ennél magasabb is a négyzetméterár.