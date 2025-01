- A szülőktől kér anyagi segítséget a budapesti Madách Imre Gimnázium

oktatás;Magyarország;támogatás;segítségkérés;Madách Imre Gimnázium;

2025-01-22 05:50:00 CET

Idén is a szülőktől kér anyagi támogatást a budapesti, állami fenntartású Madách Imre Gimnázium alapítványa. Egyebek mellett az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére van szükségük segítségre – olvasható abban a közleményben, amelyet a minap tett közzé az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány leköszönő elnöke.

Mészáros Csaba 24 évig volt a Madách igazgatója, tavaly augusztus végén azonban a Belügyminisztérium (BM) azonnali hatállyal felmentette, miután a gimnázium tantestülete közleményben jelezte: a jogszabályok adta keretek között engedélyezni fogják a diákok tanórai mobiltelefon használatát. A BM ezt ellenszegülésként értelmezte, sokak szerint alaptalanul.

A közlemény felidézi, már 2022-ben is a szülők segítségét kérték, lehetőség szerint havi 8 ezer forint támogatással. A kért összeget idén havi 3 ezer forintra csökkentették; a pedagógusok átlagbére emelkedett, az iskola korszerűsítésében is egyre nagyobb a tankerületi részvétel, de a volt igazgató szerint “ez nem éri utol a hosszú évek amortizációját”. – A következő tanévtől pedig mi is nagyrészt az államtól várjuk a méltányos bérezést és az iskolai környezet megújítását. A XXI. századot – fogalmazott.

A szülők által befizetett összegek 20 százalékát “a tanulási környezetet érintő amortizáció lassítására” – festés, felső ablakok és az üvegfal tisztítása, parkettacsiszolás –, a tanulói és tanári terek élhetőbbé tételére, fontos eszközök államilag nem támogatott beszerzése fordítják. Támogatják a rászoruló tanulókat is, de a szülők által befizetett összegekből egészítik ki a higiénés-, fénymásolópapír és a hiányzó sportszerszükségletet is.

A volt igazgató további 20 pontban sorolja, milyen iskolai tevékenységeket, tanári többletmunkákat tudnak csak külső anyagi támogatással elvégezni: ide tartozik egyebek mellett az országos versenyekre, nyelvvizsgára való felkészítés, a felügyelet helyett a tanulók haladását biztosító szakszerű helyettesítések biztosítása, erdei iskola, nyári táborok, külföldi tanulmányutak szervezése, az iskolai könyvtár fejlesztése, a munkaidőn túli tanári továbbképzések honorálása.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, nem lehet tudni, mindez mennyire általános az iskolák körében (különösen az, hogy a tanárok többletmunkájának kifizetésére kérnek támogatást a szülőktől), mert az intézmények ezt nem szokták “nagy dobra verni”. Az érdekvédő szerint régóta probléma a túlórák, többletmunkák kifizetésének kérdése, amit jogszabályi szinten kellene garantálni.

– A mostani rendszer, illetve a jogszabályok miatt nem azon van a hangsúly, hogy minden iskolában, ahol ez szükséges, szakszerű helyettesítés legyen. A hangsúly azon van, hogy minél több ingyenmunkát sajtoljanak ki a pedagógusokból – vélekedett Nagy Erzsébet. Hozzátette: bár a tankerületi központok elvben önálló költségvetési szervek, ő úgy látja, úgy működnek, mint az iskolák: gazdálkodási kérdésekben nincsenek valódi jogköreik, mindenért “felsőbb szinteken kell könyörögni”.