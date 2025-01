- Szíria felmondta a szerződést, az orosz hadiflottának mennie kell az országból

Európai Unió;Németország;Irán;Oroszország;kereskedelem;Izrael;menekültek;Szaúd-Arábia;Szíria;geopolitika;Törökország;újjáépítés;haditengerészet;szerződésbontás;kikötőépítés;Tartusz;

2025-01-22 17:07:00 CET

Szíria új kormánya felmondta hétfőn a tartúszi kikötő bérletére vonatkozó szerződést, véget vetve ezzel az orosz haditengerészet több évtizedes jelenlétének az országban - jelentette a szíriai média.

A tartúszi kikötő Oroszország egyetlen haditengerészeti támaszpontja a volt Szovjetunió területén kívül, és kulcsszerepe volt Moszkva földközi-tengeri katonai jelenlétének biztosításában, ám - mint azt a Saam helyi ellenzéki hírügynökség a szíriai tájékoztatási minisztériumra hivatkozva jelentette -

"a megállapodást most érvénytelenítették, és az oroszoknak távozniuk kell".

A The Maritime Executive (MarEx) tengerészeti hírportál keddi híre szerint egy katonai teherhajó, amely eddig a partok előtt vesztegelt, most az orosz hadiflotta mólójánál kötött ki, ahol katonai járművek várnak a vélhető evakuálásra.

A Levant24 független szíriai hírügynökség, és több külföldi hírportál is Riad Dzsúdira, Tartúsz város vámhatóságának igazgatójára hivatkozva ad hírt a szerződés felmondásáról. Dzsúdi az Al-Vatan című arab lapnak azt mondta, hogy "a kikötő a korlátozások és a magas szolgáltatási díjak miatt kihasználatlan volt". Egyúttal hangsúlyozta, hogy a damaszkuszi "átmeneti kormány a hatékonyság növelése érdekében dolgozik a működés átszervezésén".

Moszkva egyelőre nem nyilatkozott a tartúszi bérleti szerződés felmondásáról.

A 2019-ben aláírt megállapodás 49 évvel hosszabbította meg az orosz haditengerészet szovjet idők óta meglévő bérleti jogát Tartúsz kikötőjében. Moszkva cserében vállalta, hogy 2023-ig legalább 500 millió dollárt fektet a kikötő korszerűsítésébe, szíriai tisztviselők szerint azonban ezt a vállalást nem teljesítették. A tartúszi vámhatóság azt is közölte, a működtetésből származó bevételek „mostantól a szíriai államot fogják szolgálni”, míg eddig Oroszországnak járt a bevételek 65 százaléka. Hozzátették: vizsgálni fogják, hogy az ügylet hogyan szolgálta Szíria gazdaságát.

Az Euractiv brüsszeli hírportál emlékeztet rá, hogy Bassár el-Aszad elnök diktatúrájának december 8-i megdöntése után az Európai Unió több tagállama is lépéseket tett annak érdekében, hogy az Ahmed as-Saraa vezette új szíriai kormányt az orosz katonai támaszpontok bezárására kényszerítse. Az EU vezető diplomatája, Kaja Kallas decemberben újságíróknak azt mondta, az új vezetéssel való uniós együttműködés feltétele kell legyen, hogy az ország megszabaduljon az orosz befolyástól.

A tartúszi kikötő, Oroszország egyetlen, a volt Szovjetunió területén kívül eső flottabázisa jelentős szerepet játszott Moszkva katonai és geopolitikai stratégiájában. Az 1977 óta használt kikötő kulcsfontosságú logisztikai csomóponttá vált Oroszország 2015-ös szíriai katonai beavatkozása során, amikor légierővel és fejlett rakétarendszerekkel támogatta az Aszad-rezsimhez hű erők polgárháborús műveleteit, és fegyvereket is szállított számára. A kikötő azt is lehetővé tette Oroszország számára, hogy figyelemmel kísérje a NATO tevékenységét a Földközi-tengeren, és logisztikai bázisként szolgált a Wagner-csoport afrikai és közel-keleti bevetéseihez - emlékeztet a United24 ukrán állami hírportál.

2022-ben indított ukrajnai inváziója óta Moszkva visszavonta erőinek egy részét a Latakia melletti Hmeimim légitámaszpontról és a közeli Tartúszban lévő haditengerészeti kikötőből. December elején aztán, amikor az USA által terrorszervezetnek nyilvánított Hajat Tahrír as-Sám csoport vezetésével iszlamista lázadók egy gyors offenzívával megdöntötték Bassár el-Aszad elnök hatalmát, az orosz légierő az utolsó napokig bombázta a lázadók állásait. A lázadók végül arra kényszerítették az orosz csapatokat, hogy az ország egészéből visszavonuljanak Latakia közeli két bázisukra.

Jójárt Krisztián biztonságpolitikai elemző december közepén a Népszavának adott interjújában azt mondta Tartúsznak nincs igazi alternatívája Moszkva számára. "A vörös-tengeri Port Szudán a legközelebbi hely, amelyet a szudáni kormányzattal kötött megállapodás alapján Oroszország haditengerészeti támaszpontként használhat, de ott nincs meg a szükséges infrastruktúra." Az NKE John Lukacs Intézetének munkatársa elmondta, "Egyiptom több szempontból azonnali megoldást jelenthetne, ám a Nyugattal való kapcsolatokban is érdekelt kairói kormány aligha bólintana rá erre. Legvalószínűbb új helyszín a kelet-líbiai Tobruk kikötője lehetne, amelyet az oroszokkal jóban lévő, Halifa Haftár tábornok kormányzata ellenőriz, de Líbia is egy nagyon instabil ország, és Haftár több oldalra is játszik." Hozzátette, hogy a támaszpont elvesztése problémát jelentene az orosz hadihajók fegyverekkel való utántöltésében is, "a Kalibr rakétákat például Tartúszban tudják beemelni a tengeralattjáróik és hajóik kilövő állásaiba. Nem olyan könnyű ennek az infrastruktúráját máshol megteremteni. (...) Oroszország számára igazából az egész szíriai helyzetnek ez a flottabázis a kulcseleme" - mondta.