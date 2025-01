- Donald Trump magas vámokat és szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, ha nem fejezi be az ukrajnai háborút

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;orosz megszállás;

2025-01-22 19:26:00 CET

„Egyezzünk meg most, és hagyjuk abba ezt a nevetséges háborút! Ha nem kötünk »alkut«, méghozzá hamarosan, akkor nem lesz más választásom, mint hogy magas adókat, vámokat és szankciókat vessek ki mindenre, amit Oroszország az Egyesült Államokba és számos más országba elad” - jelentette ki egy szerdai, a Truth Social nevű oldalon közzétett bejegyzésben az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump azt hangoztatta, nem akarja bántani Oroszországot, szereti az orosz népet, emellett mindig is nagyon jó kapcsolatban volt Vlagyimir Putyinnal. Egyben jelezte, hogy a háborúzó feleknek meg kell egyeznie, és le kell állnia a harcokkal, mivel a helyzet egyre csak rosszabb lesz. „Legyünk túl ezen a háborún, amely soha nem kezdődött volna el, ha én lennék az elnök! Megtehetjük a könnyebb vagy a nehezebb úton – és a könnyebb út mindig jobb. Itt az ideje, hogy MEGÁLLAPODJUNK. NEM SZABAD TÖBB ÉLETET VESZTENI!!!” - fogalmazott Donald Trump.

Az olasz La Repubblica egyébként nemrégiben arról számolt be, hogy az amerikai elnök olyan javaslatot tehet Kijevnek, amelyben a frontvonalak befagyasztását indítványozza, anélkül hogy elismernék az oroszok által megszállt területeket. A hosszú távú rendezésről pedig tárgyalásokat kezdeményeznének. Az elképzelések között állítólag egy területcsere is szerepel. Eszerint Ukrajna a megszállt kurszki területet kapná vissza, míg Oroszország a zaporizzsjai területet adná át, beleértve az ott található atomerőművet is. Arról nincsen szó, hogy Ukrajna csatlakozik az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO).

Amennyiben Moszkva nem lenne hajlandó tárgyalni, vagy elfogadhatatlan feltételeket szabna, az Egyesült Államok válaszul Kijev számára megkönnyítené a hitelfelvételt, amelyből ukrán részről amerikai fegyvereket vásárolhatnának. A terv egyik lényeges eleme, hogy az Egyesült Államok nem avatkozna bele a fegyverek felhasználásába, vagyis Ukrajna teljes mértékben szabad kezet kapna azok alkalmazásában.