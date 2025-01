- Tompa Imre: Please return the kombinált fogó!

Putyin;oroszok;rómaiak;Orbán-rezsim;Szűcs Jenő;

2025-01-26 10:02:00 CET

S harag multán urunk / Ismét magához int, / S mi nyaljuk boldogan / Kegyelmes lábait! (Petőfi Sándor: A kutyák dala)

Mit adtak nekünk a rómaiak? Jó, igaz, hogy vízvezetéket, csatornázást, utakat, oktatást, öntözést, gyógyászatot, népfürdőt, oktatást, bort, közbiztonságot és békét adtak, de ezeken kívül mit tettek értünk? – kérdi az egyik bölcs a Brian életében. A felsorolásból kitetszik, hogy a normális társadalmi élet feltételeit a rómaiaknak köszönhetik a meghódított népek. Mert vannak gyarmatosítók, akik felemelik az elfoglalt országot; tán Marx bá’ mondta, hogy Indiának egyetlen forradalma volt, a gyarmatosítás, Róma és Britannia nemcsak erőszakot és szenvedést, hanem végső soron civilizációs emelkedést és normális hétköznapokat hozott a meghódítottaknak. És vannak gyarmatosítók, akik rákos betegségként letarolják és egyszer s mindenkorra tönkre vágják az alávetett országokat. Ilyen volt a Mongol Birodalom, az Oszmán Birodalom és ilyen Oroszország anyácska, az Orosz Birodalom.

És ne gyere nekem azzal, hogy a Roszatom az jó atom, meg hogy magyar ember vagyok, nem érdekel, hogy egyre többe van az euró, és hogy ezek nem ugyanazok – de, ezek ugyanazok. És nem valamiféle faji-etnikai vagy misztikus okból. Volt egy alapvető történész bácsi, Szűcs Jenő, aki a nemzetközi diskurzusban is nagy visszhangot kiváltó dolgozatot publikált Európa három történeti régiójáról 1981-ben. (https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1981_3/szucs.pdf) Ebben felvázolja ama kínos határokat, amelyek Európát három régióra osztják és amelyeknek a körvonalai lényegében változatlanok az utóbbi évezredben, azt sugallva, hogy a félperiféria örök. És Szűcs Jenő azt is kimondta az Új Márciusi Front vitanapján 1988-ban, hogy „Gorbacsov reformkísérlete az orosz autokrácia történetében ciklikusan fel-felmerülő, majd elvetélődő próbálkozások sorsára fog jutni”. Magyarul a medve visszajő. Na és mit látunk most: Putyin atyuska (aki immár keresztet vet a templomban, ami fokozhatatlanul bájos látvány egy véreskezű komcsi feketeszázas csekistától) az ezredfordulós retorikájában (amikor még ment a petrolgazdaság szekere) kacérkodott a demokráciával, de már első ciklusától működtette a szédületes erőszak gépezetét a jogalkotástól a mérgezésekig és a defensztrációkig. Putyin deklarált célja a volt szovjet birodalom visszaállítása a Nyugattól való félelem és az Unió feneketlen gyűlöletének fundamentumán. A XX. század „legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte a Szovjetunió felbomlását, és végső célja „Oroszország befolyási övezetének a visszaállítása a posztszovjet országok felett” (Blinken). Iván, a Rettenetes alapozta meg az erőszaknak azt a paradigmáját, ami eztán e végtelen, hideg síkokon mindmáig a hatalmi kérdések megoldásának egyetlen, páratlanul brutális eszköze, és vélhetőleg a Mongol Birodalom tudatosan alkalmazott overkilljében gyökerezik.

Na és mit adtak nekünk az oroszok?

Mindenekelőtt a homo sovieticust, azt az alattvalót, aki a polgár fogalmának inverze, és a mostani magyar rezsim első számú bázisa. Ez a demokratikus hagyományokkal és erős középosztállyal nem rendelkező egyharmadország a posztkádári alattvalók és opriscsikok másodlagos frissességű koszfészke, akiknek a tenyésztése a mai magyar közoktatás prioritása. A liberális demokrácia felszámolása oroszosan zajlik, a civil társadalom elleni bolsi stílusú hadjáratok lendületesen folynak. Volt előtte negyven év, ami jóvátehetetlen és gyógyíthatatlan sebeket ejtett a magyar társadalmon, és hát akkor még volt egy ’56, ami után az oroszok végképp eltörték a nemzet gerincét, vagy mi. Ugye a felszabadítás káosza a (legitim) nemi erőszak és fosztogatás hullámát hozta, röviden összefoglalva: „Ellopták az oroszok a tankot, Benne volt a kombinált fogó. Ba...d meg, Szása a jó k…a anyádat, Hozd vissza azt a ki…ott fogót! The tank was stolen by the russians, And the kombinált fogó was in, F...k you, Szása, f...k your motherfucker, Please return the kombinált fogó!” És volt egy 1848, amit szintén a cári seregek vertek le. Na, ezeket adták nekünk az oroszok, van tehát miért nyalni a … talpukat.