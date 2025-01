- Orbán Viktor: Minden mandátum véget ér egyszer

Matolcsy György;EU;Magyarország;MNB;Orbán Viktor;

2025-01-27 13:44:00 CET

Minden mandátum véget ér egyszer – célzott Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az MNB Lámfalussy Sándorról, „az euró atyjáról” elnevezett konferencián, Matolcsy György MNB-elnökségének közelgő végéretudósítása szerint. Bár az MNB elnöke az elmúlt években már keményen bírálta az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját, a kormányfő korszakos gazdaságpolitikusnak és jegybankelnöknek nevezte egykori jobbkezét, aki szerinte ezután is fontos szerepet tölt majd be a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásban. – Köszönettel tartozunk neki, és az örökség, amit itt hagy, a legnagyobbak közé emeli. Magyar összefüggésben Széll Kálmánt, Wekerle Sándort vagy az első jegybankelnököt, Popovics Sándort kell említenem – folytatódott Matolcsy dicsőítése.

Orbán Viktor – írja a Telex – a konferencia névadójáról is megemlékezett, alátámasztandó kabinetje EU- és euróellenes politikáját. – Lámfalussy Sándor az euró feltalálójaként látta a közös deviza veszélyeit is. – Az euró bevezetése óta az USA versenyképessége és termelékenysége jobban nő, mint az euróövezeté. A közös deviza jelen formájában nem segíti a felzárkózó országok fejlődését, ezért nem vagyunk még mi sem az euróövezet tagjai – közölte, hozzátéve, ebben Lámfalussyra hallgatunk, mert ő figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, ha a gazdaságunk nincs felkészülve, a csatlakozás meg fog ölni bennünket.

A miniszterelnök szerint a tanácsot mi megfogadtuk, és Lámfalussy Sándorról elmesélt egy anekdotát is, amikor „egy szemtelen liberális újságíró” megkérdezte a professzort, keresztény-e, amit Európában Orbán szerint nem illik. Lámfalussy Sándor erre azt válaszolta, „igyekszem, de nem mindig sikerül”. Ez Orbán szerint élete egyik legnagyobb tanulsága, és arra emlékeztet, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, aminek talán még a pénzügypolitikában is lehet helye. Orbán szerint a konnektivitásról szóló kormányzati stratégia kihirdetését megelőzte egy Jeffrey D. Sachs-szal, a Columbia Egyetem fejlődésgazdaságtani professzorával történt hosszú és mély eszmecsere. Kifejtette, a liberális washingtoni konszenzus mára kimúlt és Donald Trump győzelme óta már a feltámadásban sem reménykedhet, így nem indokolatlan most már budapesti konszenzusról beszélni, ami alatt azt éri, hogy „minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy önmagát tekintse a világ közepének”.

– Ez a konnektivitás-alapú külpolitika: amelyik ország nem hajlandó összekapcsolódni a többi jelentős szereplővel, az nem lehet sikeres, aki viszont igen, annak megnő a súlya és a szerepe. Ezt mutatja Magyarország példája is, hiszen mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot az új republikánus adminisztrációval, Kínával és Oroszországgal. Nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió – mondta. Szerinte mi a történelem főutcáján járunk, miközben az Európai Unió valahol a sáros mellékutcákban kódorog és botorkál – állapította meg Orbán Viktor, sikerünk titkának pedig azt nevezte, hogy nem engedtük az elmúlt 15 évben, hogy meggyengüljön a középosztály. Reményét is kifejezte, hogy lesz béke, Donald Trump sikeres lesz az orosz-ukrán háború lezárásában, megtörténik a szuverenista világpolitikai átalakítás, és tető alá tudjuk hozni az amerikai-magyar nagy gazdasági megállapodást, ami lendületet ad a magyar gazdaságnak.