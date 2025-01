- A zuglói önkormányzat közveszélyokozásért feljelenti Lázár János minisztériumát

hulladék;Zugló;feljelentés;Lázár János;közveszélyokozás;Építési és Közlekedési Minisztérium;Rózsa András;

2025-01-28 12:54:00 CET

Közveszélyt okozó hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt feljelenti a Budapest XIV. kerülete, zuglói önkormányzat Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumot – mutatta meg a sajtónak Rózsa András (Momentum) zuglói polgármester a több oldalas feljelentés aktáját a sajtónak kedd reggel, a Szőnyi út és a Mexikói út sarkán lévő illegális szemétlerakóhely bejáratánál.

Az évek óta illegális szemétlerakóként vegetáló, vasúti sín melletti üzemi terület a Lázár János tárcája alá tartozó Magyar Államvasutak (MÁV) tulajdona, de évek óta halogatják a terület kitakarítását. Jogszabály szerint a MÁV a tulajdonos, így a vasúttársaságnak kellene takarítani a területet, ám a polgármester szerint a MÁV semmit sem kezdett a helyzettel. – Akárhányszor kértük a MÁV-ot, hogy takarítsa el innen a szemetet, hordja el az illegális hulladékot, mert ez tűzveszélyes, sajnos süket fülekre találtunk. Tavaly annyit közöltek velünk, hogy közbeszerzés van folyamatban. Ezt azután Lázár János lefújta.

Mint megírtuk, nemcsak a MÁV-ot nem érdekli a szemét: a terület része a budapesti mini-Dubajnak, amelyet előtte nem takarítottak ki, úgy adták el a területet, hogy ezt a kötelezettséget a beruházóra hárították.

A kerületi MÁV-területeken felgyűlt szemét utoljára december közepén gyulladt de az elmúlt években is rendszeresen kellett kijönni a tűzoltóságnak a rákosrendező és környéki MÁV-területeken a begyulladt illegális hulladékot eloltani. Így csak tavaly ősszel négy alkalommal kellett Rákosrendezőn tüzet oltani.

A keddi sajtóbejárásra Lázár Jánost is meghívták, ám a miniszter nem jött el. A polgármester ezért az illegális szemétlerakatot ábrázoló képeslapot is küld az ÉKM-nek, ha pedig – mint Rózsa András fogalmazott - a miniszter nem kapja meg a postázóból a képeslapot, „úgy szívesen feladják Lázár-féle batidai vadászkastély címére is. A képeslapra tételesen felírták a tűzesetek időpontjait is. Bár Lázár János a sajtótájékoztatóra nem jött el, Rózsa András szerint a sajtóbejárás előtt nem sokkal „véletlenül” megjelent a MÁV-nak egy embere és figyelmeztette az önkormányzatot, hogy a területre nem mehetnek be a MÁV külön engedélye nélkül Ennek némiképp ellentmond,, hogy mások viszont nagyon behajtanak a területre az egyetlen, könnyen kikerülhető kordonnal „védett” területre, majd ott lepakolják a szemetet. Ottjártunkkor a szeméthalom inkább vállalkozók által felhalmozott, mint lakossági szemétnek tűnt, azaz feltűnően sok volt a vendéglátóhelyi papírpohár és tányér, illetve építési törmelék. – Nem szeretném az idei évet azzal tölteni, hogy azt figyeljem, hogy mikor hol gyullad ki a tűz a kerület illegális hulladéklerakóin – fogalmazott Rózsa András. Nem csak a Mexikói úton ilyen áldatlan a helyzet, a kerületi vasúti töltések gyakorlatilag szemétlerakóként funkcionálnak, így a Francia út melletti töltésnél ami egy jóval sűrűbben lakott terület.

Mint kérdésünkre a polgármester elmondta, tízmilliós nagyságrendű költséget jelent a terület kitakarítáa. Ezt onnan tudja a zuglói önkormányzat, hogy nemrégiben a városgazdálkodási cége megkezdte a Francia úti MÁV-töltés kitakarítását. Onnan körülbelül 50 köbméter szemetet vittek el, így tudnak költségbecslést adni. Mint Rózsa András hangsúlyozta: ezeket a költségeket számlázzák a minisztériumnak.