- Lázár János tagadja, hogy tulajdonosa lenne a Divatcsarnokot birtokló cégnek, ahol a mini-Dubaj építését tervező arab befektetői csoport nyit értékesítési irodát

Lázár János;Orbán Viktor;Egyesült Arab Emírségek;cáfolat;mini-Dubaj;

2025-01-27 14:41:00 CET

„Vitézy Dávid megint hazudik. Lázár János nem tulajdonos Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, 2024. év második felében eladta tulajdonrészét a cégben” – válaszolta a Népszavának az Építési és Közlekedési Minisztérium, miután a tárcavezető részesedéséről, illetve a Mohammed Alabbarral kötött bérleti szerződés részleteiről érdeklődtünk. Utóbbira nem kaptunk választ.

Muhammad Ali al-Abbár, az Egyesült Arab Emírségek uralkodója által kijelölt ingatlanfejlesztő a hétvégén bejelentette, hogy értékesítési központot nyit az általa Grand Budapestként emlegetett projekt számára. A 85 hektáros terület egyelőre még be sem jegyzett tulajdonosa a volt Divatcsarnok, a Párisi Nagy Áruház Lotz-termét szemelte ki erre a célra. Vitézy Dávid fővárosi képviselő állítását tulajdoni lappal, illetve az Opten tulajdonosokról szóló gyűjtésével támasztotta alá, amely 2024. július 22-i állapotot mutatja.

Az ügylet pikantériáját az adja, hogy az Andrássy úti épület tulajdonosa a Divatcsarnok Projekt Zrt., amelybe még 2018-ban vásárolta be magát Lázár János, aki akkor azt is elárulta az Indexnek, hogy egy vadászaton került kapcsolatba az akkori tulajdonossal, gyorsan bizalmi viszony alakult ki köztük, így lehetőséget kapott a részvények 10 százalékának megvételére.” Vitézy Dávid felvetette, hogy miképpen remélhetjük, hogy az arab ingatlanbefektetővel szemben a magyar érdekeket képviseli, ha közben az arab befektetőtől kapja a bérleti díjat, vagy a vételárat.

Lázár János éppen a zsíros üzlet előtt vált meg a részvényeitől. A bérbeadásból származó bevétel milliárdokra rúghat. A Párisi Nagy Áruház földszintjén lévő, gyönyörű freskókkal díszített Lotz-terem 277 négyzetméteres, de mellé minden bizonnyal más helyiségeket is bérel az arab befektetői csoport, lévén a Lotz-termet a földszinti, a félemeleti, illetve 1. emeleti helyiségekkel egy üzlethelyiség csoporttá alakították, amely együtt 1489 négyzetmétert tesz ki. A fellelhető adatok szerint havi 70 eurós négyzetméter áron kínálták bérbeadásra. Ebben az üzemeltetési költség nincs benne. Ez havi 43 milliós bérleti díjat jelent, de csak hosszabb távra kiadó.

A legrövidebb bérleti idő 3 év, így legkevesebb 1,5 milliárdos üzletet üthettek nyélbe a bérleti szerződéssel.

2039-re mai áron 7,2 milliárd forintra kerekedhet a bérbeadásból származó bevétel. Ez alig hetede annak, amennyit az arab befektető fizetne addigra az egész 85 hektáros területért.

A Fővárosi Önkormányzat azonban továbbra is elszánt: élve szerződésben is rögzített elővásárlási jogával megvenné a Rákosrendező vasútüzemen kívüli területét, hogy ott élhető parkvárost építsen megfizethető lakásokkal és hatalmas parkkal. A területre egyébként egy Habony Árpád és Garancsi István által idén januárban felvásárolt cégnek is elővásárlási joga van. A szálak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterhez is elgombolyodtak, de a tárcavezető Lázár Jánoshoz hasonlatosan hevesen tagadja, hogy bármiféle köze lenne a felvásárláshoz. Közben a felesége, Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Rákosrendező szeméthegyén szörnyülködik, Karácsony Gergelyen és a fővároson kérve számon az ott látható állapotokat. A gond csak az, hogy a terület az állami tulajdonban lévő MÁV birtokában van évtizedek óta, így a főváros akkor sem tudott volna vele bármit is kezdeni, ha történetesen nem vonnak el tőle az 50,9 milliárdos vételárnál több pénzt évente szolidaritási hozzájárulás címén. Hétfőn Sára Botond főispán is előállt, mondván a Fővárosi Közgyűlés komoly döntés előtt áll „Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára megfosztja a budapestieket attól, hogy új lakások épüljenek és munkahelyek jöjjenek létre, vagy a budapestiek érdekében támogatják ezt a jelentős beruházást, amely plusz bevételeket hozva hozzájárulhat további fejlesztésekhez”.

Karácsony Gergely szerint a főispán ezzel bizonyította, hogy nem Budapestet, hanem a Fideszt szolgálja, mivel „mini-Dubaj egyre világosabban látszik, nem egy nagy fejlesztés, sokkal inkább egy kormányzati mutyi”, ahol elsősorban „luxuslakások épülnének, nem a budapestieknek, hanem inkább a külföldieknek”.

Az egyre hízó botrány Orbán Viktort sem bizonytalanította el. Kedden kétnapos hivatalos látogatásra utazik az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol tárgyalást folytat Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával. Ez azért is meglepő, mert magyar miniszterelnök még nem tett hivatalos látogatást az Egyesült Arab Emírségekben. A kormányfőt több üzletember is elkíséri. A Telex megkeresésére a miniszterelnök sajtófőnöke azt írta, Hernádi Zsolt (Mol), Barna Zsolt (MBH Bank), Kóka János (Doktor24), Jászai Gellért (4iG) és Antal Ferenc NGM-államtitkár kapott helyet a delegációban.

Az Egyesült Arab Emírségekkel tavaly kötött együttműködési megállapodást az Orbán-kormány, amelynek részeként a magyar fél vállalta, hogy versenyeztetés nélkül eladja az arab uralkodó által kijelöl ingatlanfejlesztőnek Rákosrendező területének jelentős részét és 330 milliárd forint értékű beruházást hajt végre. Az üzletet idén januárban ütötték nyélbe: az arab tulajdonban lévő Eagle Hills 50,9 milliárdért vásárolta meg a 85 hektáros területet, vagyis kevesebb mint 60 ezer forintért négyzetméterenként. Az új negyedben több 250 és 500 méter magas felhőkarcolót is építenének.