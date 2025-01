- Amerikai-öbölre változtatja a Mexikói-öböl nevét a Google Maps

A Google Maps a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtatja, amint hivatalosan frissítik az Egyesült Államok földrajzi névrendszerében – írja a Reuters a Google egyik hétfői X-posztja nyomán. Mint közölték, a változás az Egyesült Államok-beli felhasználók számára lesz látható a térképeken, de a mexikóiaknál továbbra is marad a Mexikói-öböl elnevezés. A két érintett országon kívüliek mindkét nevet látni fogják.

Felidézték, a Trump-kormányzat belügyminisztériuma pénteken közölte, hogy hivatalosan megváltoztatta a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre, az alaszkai csúcsot, a Denalit, Észak-Amerika legmagasabb hegyét pedig Mount McKinley-re. Utóbbit is megváltoztatja a Google, mert Donald Trump néhány órával a január 20-i hivatalba lépése után elrendelte a névváltoztatást. Úgy tűnik, az amerikai elnök ki is használja ezt saját javára, az X-en a következőket posztolta: „Támogatja, hogy a Google Térkép átnevezze a Mexikói-öbölet Amerikai-öbölre? IGEN vagy NEM? Ha IGEN, vissza fogom követni.”

Do you support Google Maps renaming the Gulf of Mexico to the Gulf of America?



YES or NO?



If YES, I will follow you back! ???????? pic.twitter.com/ekONbulef8