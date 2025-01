- Eljárást kezdeményezett Mészáros Lőrinc egyik cége ellen az Integritás Hatóság

eljárás;Mészáros Lőrinc;Integritás Hatóság;

2025-01-28 17:41:00 CET

Eljárást kezdeményezett az Integritás Hatóság Mészáros Lőrinc egyik cége ellen, miután a gyanús árazás ellenére sem a Gazdasági Versenyhivatal, sem a rendőrség nem indított nyomozást az állami autóbeszerzések ügyében - írta meg a hvg360.

Az Integritás Hatóságról - pontosabban annak elnökéről, Biró Ferencről - mostanában inkább azért lehetett hallani, mert a Polt Péter-féle ügyészség hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg. Biró tagadta a vele szemben felhozott vádakat és közölte, hogy ki tervezi tölteni a mandátumát.

A mostani üggyel kapcsolatban az Integritás Hatóság felülbírálati indítványt nyújtott be, melynek eredményeképp a Nemzeti Nyomozó Iroda nagy-nehezen szíveskedett megkezdeni az eljárást Mészáros Lőrinc cége ellen. A felcsúti oligarcha autókereskedése ugyanis azért tudott drágább ajánlattal győzni több állami tenderen, mert hogyan-hogyan nem, az ő készletében pont eleve megvoltak azok az autók, amelyeket kértek, például olyan, elengedhetetlenül fontos extrákkal, mint a fűthető bőr sportkormánykerék.

A hvg360 megjegyzi, hogy az Integritás Hatóságnak a törvény alapján csak az Európai Unió által fizetett beruházások vagy szolgáltatások esetében van illetékessége, hazai projektek esetében is indíthat felülbírálati indítványt „a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény esetén”. Így történt ez most is. A hatóság hasonlóképpen járt el a Rogán Antal-féle Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) tenderei ügyében is, nem sokkal azelőtt, hogy az ügyészség lerohanta volna Birót. Az IH elnöke emiatt azt is sejttette, hogy az NKH elleni felülbírálati indítványnak esetleg köze lehet az ellene zajló eljáráshoz.