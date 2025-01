- Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását javasolja Jámbor András mini-Dubaj-ügyben

Fidesz;oligarchák;kezdeményezés;parlamenti vizsgálóbizottság;bennfentes információ;Jámbor András;mini-Dubaj;

2025-01-28 18:16:00 CET

Derüljön ki az igazság a Fidesz-oligarchák Mini-Dubaj bizniszéről, ezért parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményezek – írja Facebook-oldalán Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő, a Párbeszéd-frakció tagja. A politikus saját feltáró munkájára és a Válasz Online oknyomozó cikkére hivatlozva állítja: kiderítettük azt, hogy a Fidesz oligarchái hogyan vásárolták be magukat a Mini-Dubaj bizniszbe, amelyre 2018 óta készülhettek erre az üzletre és ehhez bennfentes információik lehettek.

– Kiderült, hogy Habony Árpád, Garancsi István, Szalai-Bobrovniczky Kristóf, és így Szentkirályi Alexandra családja is érintett lehet. Aztán kiderült az is, hogy a dubaji cég, amely közreműködik a beruházásban, pont Lázár János korábbi ingatlanjában rendezkedett be. A magyar kormány pedig egy idegen országnak játszott át magyar földet, úgy, hogy feladta az önrendelkezés lehetőségét. Sőt, a becslések szerint pedig áron alul adta át a területet – emelte ki Jámbor.

Az ellenzéki képviselő szerint ki kell vizsgálni, pontosan ki felel azért, hogy a hazánkat áron alul játsszák ki luxusbefektetésre, amiből az oligarchák húznak hasznot, ahelyett, hogy megfizethető lakások épülnének, hogy felszámoljuk a lakhatási válságot. – Ha a Fidesznek valóban nincs mitől tartania, akkor remélem meg is szavazzák a bizottság létrehozását – tette hozzá Jámbor András.