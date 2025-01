- Ügyészségi eljárás indult Giorgia Meloni ellen Olaszországban

Líbia;Olaszország;rendőrparancsnok;ügyészségi vizsgálat;Giorgia Meloni;

2025-01-28 22:21:00 CET

Nemzetközi körözés alatt álló személy segítése és a költségvetési források törvénytelen felhasználása címén ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és kormánya más minisztereivel szemben a líbiai Ndzsím Oszama al-Maszri elmaradt letartóztatása és elengedése miatt – jelentette be közösségi oldalán maga a kormányfő. Videóüzenete szerint rajta kívül vizsgálat indult Carlo Nordio igazságügyi miniszter, Matteo Piantedosi belügyminiszter és a miniszterelnöki hivatalt vezető és a titkosszolgálatokért is felelős Alfredo Mantovano ellen is. Az ügyészség szerint a kormányfő és miniszterei törvénytelenül jártak el, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) letartóztatási parancsa ellenére január 19-én kiutasították és visszaszállították hazájába Tripoli rendőrparancsnokát, Ndzsím Oszama al-Maszrit, akit emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítanak.

Az olasz miniszterelnök szerint a baloldali ügyészség támadásáról van szó, és leszögezte, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni. – A vizsgálatot az a Francesco Lo Voi római ügyész indította, aki kudarcra ítélt bírósági pert kezdeményezett a volt belügyminiszter Matteo Salvinivel szemben egy migránsokat szállító hajó feltartóztatása miatt, és az eljárás tavaly decemberben Salvini felmentésével végződött – ismertette Meloni. Hozzátette, a mostani vizsgálat Luigi Li Gotti ügyvéd feljelentése nyomán vette kezdetét. Mint hangoztatta, Li Gotti a baloldal volt politikusa, közel áll Romano Prodihoz, és olyan maffiózók védelmét képviselte mint Tommaso Buscetta vagy Giovanni Brusca.

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa ellenére Maszri tábornok január 18-án Németországból lépett be autóval Olaszország területére. Torinóban más líbiaiakkal találkozott, és aznap este a Juventus labdarúgócsapat mérkőzését nézte meg a helyi stadionban, majd szállása felé tartva egy utcai rendőrségi ellenőrzésen őrizetbe vették. A terrorizmusellenes nyomozó igazgatóság (Digos) másnap értesítette az igazságügyi tárcát, amely jogi mulasztásra hivatkozva azonnali hatállyal megszüntette az őrizetbe vételt és kiutasította Maszrit Olaszországból, akit 21-én visszaszállítottak Tripoliba.

– Maszri Olaszországba érkezése előtt tizenkét napig tartózkodott másik három európai országban. Róma végül kiutasítása mellett döntött nemzetbiztonsági okokból. Nem vagyok zsarolható, nem hagyom magam megfélemlíteni. A vizsgálat háttérében azok állnak, akik nem akarják, hogy Olaszország megváltozzon és jobbá váljon, de én megyek előre az utamon az olaszok védelmében, mivel a haza biztonsága forog kockán – fűzte hozzá Giorgia Meloni. Igazságügyi minisztere szerdán számol be a parlamentben a Maszri-ügyről.