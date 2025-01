- Új tervei vannak Pintér Sándor tárcájának az oktatásban, osztályozhatják a kompetenciamérést

oktatás;Belügyminisztérium;kompetenciamérés;

2025-01-29 08:33:00 CET

„A köznevelési államtitkárság több olyan lehetőséget vizsgál, amelyek a tanulóknak egyértelművé teszik, hogy az országos kompetenciamérés tesztjeinek kitöltése nem felesleges elfoglaltság” – válaszolta a Belügyminisztérium a hvg360 kérdéseire, azzal a megjegyzéssel, hogy döntés még nincs, így a további kérdések még koraiak. A lap azt követően kereste meg a tárcát, hogy úgy értesült, olyan szabályozást készítenek elő, amelynek értelmében akár már idén tavasszal az év végi osztályzatba jelentősen beszámító érdemjegyet adnának a diákoknak a kompetenciamérési területnek megfelelő tárgyból.

A tárca a Kréta-rendszeren keresztül a szülők véleményét is kikérte a témában. „Véleménye szerint a gimnáziumi felvételi eljárás során érdemes lenne-e az országos kompetenciamérés eredményeiből is pontot számítani, illetve figyelembe venni a tanulmányi eredmények számításakor?” – hangzott a kérdés. A két válaszlehetőség pedig a következő:

„Támogatom a kompetenciamérések eredményeinek figyelembevételét, mert növelné a felvételi és az értékelés objektivitását”,

„A jelenlegi eljárás megfelelő”.

Más kezdeményezés is van, például felmerült egy központi, állami rangsor összeállítása is az általános iskolákról és a gimnáziumokról. Hogy a rangsor pontosan milyen paraméterek alapján készülne el, az a lap szerint nem tisztázott. Az ötlet miatt mindenesetre a Szülői Hang már tiltakozó levelet is küldött Pintér Sándor oktatásért is felelős belügyminiszternek, amelyben az állt: „Nem gondolják, hogy az egyes iskolák gyengén teljesítésében a magyar oktatás felelős döntéshozóiként Önöket megkerülhetetlen felelősség terheli? Nem érzik úgy, hogy rangsorok készítése helyett az lenne a kötelességük és felelősségük, hogy megteremtsék a minőségi közoktatás feltételeit Magyarország minden oktatási intézményében, minden gyerek számára?”

A szervezet a kompetenciamérések érdemjeggyel történő esetleges értékelését és a felvételibe való beszámításukat is kifogásolta és arra számít, hogy ezen keresztül akár a gimnáziumi helyek is szűkíthetők. „Amennyiben a kompetenciamérésből felvételi tesztet csinálnak, erre a tanulókat külön fel kell készíteni, így pont az várható, ami az írásbeli felvételin: a tehetősebb, szerencsésebb családok külön tanfolyamokkal fogják segíteni a gyerekeiket, a kevésbé tehetősek, kevésbé szerencsések pedig hátrányba kerülnek” – fogalmazott a Szülői Hang.

A lapnak nyilatkozó szakértők jelezték, a kompetenciamérések valójában nem is arra valók, hogy a diákok tudását teszteljék vele, sokkal inkább a pedagógusoknak és az iskoláknak ad visszajelzést arról, hogy jó irányba haladnak-e a tanulási és tanítási folyamatok.