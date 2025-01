- Négy nap után a rendőrség nagy-nehezen elismerte, hogy rossz dátummal vette elő Gelencsér Ferencet kordonbontásért

rendőrség;kordonbontás;Momentum;Gelencsér Ferenc;

2025-01-29 12:28:00 CET

Néhány napja számolt be a momentumos Gelencsér Ferenc arról, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt idézte be a rendőrség, amikor nem is volt kordonbontás. A párt korábbi elnöke akkor megosztott egy levelet, amelyben a rendőrség tévesen arról tájékoztatta, hogy szabálysértési előkészítő eljárást indítanak vele szemben, mert 2023. augusztus 23-án, reggel 8:05 és 8:35 között kordont bontottak.

A hibát négy nap elteltével a hatóságnak is sikerült elismernie, a rendőrség a honlapján adott ki közleményt erről. Ebben az áll: „Facebook oldalán tette közzé egy országgyűlési képviselő, hogy a Karmelita Kolostornál 2023 nyarán történt kordonbontás kapcsán rossz dátumra – augusztus 23-ára hivatkozással kapott levelet a hatóságtól. A tulajdon elleni szabálysértés, szándékos rongálás elkövetése miatt eljárást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság elismeri: egy napot tévedett az irat szövegezésekor – a cselekmény valójában 2023. augusztus 24-én történt.”

A rendőrség megjegyezte, az ügyben összesen öt országgyűlési képviselő kapott megkeresést, hogy nyilatkozzanak, lemondanak-e mentelmi jogukról. Az eljárás a jogszabályoknak megfelelően folytatódik – tette hozzá a BRFK. Az egyébként továbbra sem egészen világos, hogy miért csaknem másfél év után veszi elő a hatóság ezt a témát.