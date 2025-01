- Idén is lesz CPAC Hungary, május végén tartják az amerikai jobboldal kedvenc budapesti dzsemboriját

Orbán Viktor;Alapjogokért Központ;CPAC;

Az Alapjogokért Központ május 29-30-án – immár negyedik alkalommal – ismét megrendezi a CPAC Hungaryt, a világ legnagyobb jobboldali seregszemléjét – közölte Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. Az MTI tudósítása szerint hozzátette, meg fogják mutatni, hogy „itt van a patrióták kora”, ezért a konferencia fő szónokának Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort kérték fel.

„A CPAC Hungary nem más, mint kiállás az eredeti és az igazi Nyugat mellett” – fejtegette. Szerinte Európában az elmúlt év legnagyobb fejleménye az volt, hogy a magyar jobboldal vezetésével összefogtak és szövetségre léptek a patrióták, Amerikában pedig Donald Trumppal az élen elsöprő győzelmet arattak a republikánusok. „Szépen lassan, de többségbe kerülnek a szuverenista, szabadságszerető, békepárti erők” – mondta a főigazgató, és közölte, hogy közösen újra naggyá kell tenni a Nyugatot.

Tavaly április 25–26-án tartották az amerikai trumpisták kedvenc rendezvényének hazai adaptációját. Mint megírtuk, az eseményre több vezető holland és belga médiafelülettől is szerettek volna regisztrálni, de ők nem várt akadályokba ütköztek. Tijn Sadée holland újságíró az X-en tette közzé, milyen elutasító levelet kapott az Alapjogokért Központtól. Az állt benne: „Köszönjük, hogy érdeklődik a CPAC Hungary iránt. Sajnálattal értesítjük, hogy jelenleg nem áll módunkban regisztrációs kérését teljesíteni. Szervezőkként be kell tartanunk a konferencia egyik ökölszabályát: a CPAC egy NO WOKE ZÓNA. Várjuk Önöket a jövőbeni eseményeken, ha és amikor a szervezetünk kevésbé lesz woke”. Emlékezetes, egy évvel korábban Garamvölgyi Flórát, a The Guardian magyar tudósítóját, lapunk korábbi munkatársát egy interjú közepén szólították fel, hogy távozzon a CPAC Hungaryről.