- Újabb izraeli túszokat adtak át a Vöröskeresztnek a Gázai övezetben

Izrael;Hamász;Gázai övezet;túszok;

2025-01-30 12:46:00 CET

A Hamász csütörtökön átadta a Vöröskereszt munkatársainak a három izraeli túszt, akiknek a várható soron kívüli szabadon engedéséről még vasárnap éjjel, a közvetítőkkel folytatott újabb tárgyalások után számolt be az izraeli miniszterelnöki hivatal.

A The Guardian azt írja, az elengedett túszok egyike a huszonkilenc éves Arbel Jehud, akit 2023. október 29-én hurcoltak el a terrorszervezet fegyveresei otthonából, Nir Óz kibucból. Izrael szombaton közölte, hogy a Hamász megszegte a megállapodást, mely szerint először az élőket, a nőket és a civileket kell átadnia, ugyanis Jehudot már korábban ki kellett volna adni. A Hamász azzal védekezett, hogy Jehud kiadása Izraelnek „technikai nehézségekbe” ütközött, mert őt az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet tartja fogságában, akik katonának minősítették, mivel – hasonlóan más izraeli nőkhöz – ő is bevonult a kötelező, kétéves katonai szolgálatára 18 éves korában. A tárgyalások során végül elfogadták Jehud civil státuszát.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy csütörtökön az ötödik elrabolt katonanőt, a 19 éves Agam Bergert is szabadon engedték, ő már találkozott is a szüleivel. Négy társa múlt szombaton jutott vissza Izraelbe. Elfogásukkor feladatuk a határkerítésen elhelyezett biztonsági kamerák felvételeinek figyelése volt.

Az izraeli 12-es csatorna úgy tudja, a 80 éves Gadi Mosest is átadták a Vöröskeresztnek. Korábbi bejelentések szerint csütörtökön öt thaiföldi túszt is elengednek. Kilétükről egyelőre nem közöltek információkat, de a BBC szerint az izraeli hadsereg megerősítette, hogy őket is szabadon engedték.

A túszokat először a határhoz közeli Reim katonai támaszponthoz viszik, ahol találkoznak legközelebbi rokonaikkal, majd az izraeli kórházakba szállítják őket kivizsgálásra.

Izrael várhatóan 110 palesztin foglyot enged szabadon a nap folyamán a börtönökből.