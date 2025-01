- Tegnap közel állt az összeomláshoz, de még él a gázai tűzszünet

Izrael;Hamász;Gáza;tűzszünet;túszok;

2025-01-31 10:15:00 CET

Közel állt az összeomláshoz tegnap a gázai tűzszüneti egyezmény, miután lincshangulat alakult ki a gázai Hán-Júniszban, ahol a 29 éves Arbel Jehud és a 80 éves Gadi Mozesz mellett öt, ugyancsak a 2023. október 7-i terrortámadás során elhurcolt thai vendégmunkást adtak át a palesztin terroristák a Nemzetközi Vöröskeresztnek. Ők a Palesztin Iszlám Dzsihád fogságában voltak. A 19 éves katonanőt, Agam Bergert a Hamász már a reggeli órákban, de akárcsak az előző két túszcsere alkalmával, hatalmas ceremónia közepette engedte el.

Izraeli sajtóbeszámolók szerint az eddig szabadult nők mindegyikét egy hatalmas szabadtéren felállított színpadra állították, ahol mosolyogva integetniük kellett az eseményt rögzítő kamerák előtt, alá kellett írniuk szabadulási tanúsítványukat és átvenniük a Hamász ajándékait – többek között a fogságuk idején róluk készült fotókat, fényképet Gázáról, Palesztina feliratú nyakpántot és egyéb szuveníreket. Izrael az első túszcsere után azonnal jelezte, hogy számára elfogadhatatlan a túszokat megfélemlítő cirkusz, de ezen a terrorcsoport nem változtatott.

Tegnap azonban előzménytelen, félelemkeltő káoszba fulladt az átadás Han Juniszban, amire válaszul Izrael leállította a cserében az izraeli börtönökből elengedett palesztinok buszait, mindaddig, míg a tűzszüneti egyezmény közvetítői nem garantálják a szombaton esedékes következő izraeli túszok biztonságos átadását

– számolt be a The Times of Israel. A Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád a 29 éves civil izraeli lányt és a 80 éves férfit a thaiföldi túszokkal együtt a dél-gázai Khan Juneszben az ősszel likvidált Hamász vezér, Jachíje Szinwar házának romjai mellett adták át. Óriási tömeg gyűlt össze, a fegyveres, maszkos terroristák – a Hamász elit kommandójának, a Nukhbának a tagjai – az erőszakosan fenyegető tömegben gyalog vitték a túszokat a Nemzetközi Vöröskereszt autójáig.

Délután a miniszterelnöki hivatal közleményben jelezte,

a közvetítők biztosították a túszok biztonságos kijutását a jövőben, így helyi idő szerint délután 5 órakor megkezdődött a palesztin foglyok szabadon bocsátása.

Bár az izraeli társadalomban nagy a kormányra nehezedő nyomás a tűzszünet fenntartásáért, a minden túsz szabadulását lehetővé tevő tárgyalások folytatásáért, egyre gyakoribbak azok a hangok is, amelyek a hírhedt palesztin terroristák szabadon bocsátását kifogásolják. Tegnap olyan hírhedt terroristák is visszanyerték szabadságukat, akik többrendbeli gyilkosságokért töltötték életfogytiglani börtönbüntetésüket. Köztük volt az intifáda jelképének tartott Zakaria Zubeidi, az Al-Aksza Mártírok Dandár volt vezetője, aki terrortámadások sorozatában vett részt vagy szervezett meg. Szintén tegnap szabadult Mohammed Abu Warda, az 1996 februárjában két autóbuszon végrehajtott, 44 halálos áldozatot követelő öngyilkos merényletek kitervelője, valamint a 21 életet követelő 2003-as haifai Maxim étteremben végrehajtott robbantás felelőse, Szami Dzsaradat is. Összességében a 110 tegnap szabadult palesztin között 30 nő és kiskorú, 33 életfogytiglanra ítélt terrorista valamint 47 különböző időtartamú szabadságvesztésre ítélt személy volt. A továbbiakban azonban egyre több súlyos terrorcselekményért elítélt palesztin fog szabadulni, hiszen a katonákért már fejenként 50 palesztin elítéltet kell szabadon bocsátani, köztük a Hamász által kért személyeket.

Izraeli sajtóbeszámolók szerint nagy valószínűséggel a Hamász következő vezetője a mostani túsz- és fogolycserével szabadulók egyike lesz.

Tovább ronthatja a helyzetet, ha bebizonyosodik, hogy Siri Bibasz, akit két kisfiával, közülük egyikük a napokban lett vagy lett volna két éves, halott. Szombaton ugyanis már három férfi túsz fog szabadulni, márpedig az egyezmény szerint először az életben lévő civil nőket kellene elengedni. Az izraeli sajtó szerint ez azt jelenti, hogy a Bibasz család halott.