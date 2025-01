- Donald Trump: A helikopter pilótája okozhatta a washingtoni repülőgép-katasztrófát

Washington;Egyesült Államok;légikatasztrófa;Donald Trump;

2025-01-30 23:03:00 CET

A katonai helikopter pilótájának hibája vezethetett a washingtoni repülőgép-szerencsétlenséghez - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján hozzátette: a helikopter megváltoztathatta volna menetirányát, hogy elkerülje az ütközést.

Az American Airlines légitársaság közlése szerint 60 utas és 4 fős legénység tartózkodott az utasszállító repülőgépen, amely szerda éjszaka a Potomac folyó felett összeütközött egy három embert szállító katonai helikopterrel. Trump közölte, hogy a tragédiát nem élte túl senki. Az amerikai elnök bírálta a Ronald Reagan repülőtér repülésirányítóit is, amiért szerinte csak későn figyelmeztették a helikoptert. A Ronald Reagan az amerikai főváros rendkívül forgalmas belföldi légikikötője, közvetlenül a Potomac folyó partján fekszik, hivatalosan a Virginia állambeli Arlington területén.

Trump szintén hibáztatta azt a kormányprogramot az előző elnök hivatali idejéből, amelyet ő éppen megszüntetett. Ez a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás (Diversity, Equity and Inclusion, röviden DEI) programja, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál (FAA) is bevezettek. Azt mondta, ezek a DEI-programok az FAA-nál azt is jelentik, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.

Sean Duffy, a frissen hivatalba lépett közlekedési miniszter szerint mindkét gép bevett repülési sémát követett, és nem volt fennakadás a kommunikációban sem. A rádióforgalmazás adataiból kitűnik, hogy a repülésirányítók figyelmeztették a helikoptert: vészesen közeledik a repülőgéphez, és utasítást adtak neki arra, hogy változtasson irányt.

Trump csütörtökön kinevezett egy ügyvezetőt, Chris Rocheleau-t az FAA élére, miután a hivatal előző vezetője Trump beiktatása napján lemondott, így az tíz napon át effektív vezető nélkül működött. Rocheleau az amerikai légierő veteránja, korábban már több mint 20 éven át dolgozott az FAA-nál.