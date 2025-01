- Egy TEK-nek és a Pintér-féle belügynek is dolgozó cégnél landoltak a kétfarkúak nemzeti konzultációs ívei, amelyekben a párt ismét nyomkövetőket rejtett el

titkosszolgálatok;nemzeti konzultáció;eltérítés;nyomkövető;MKKP;

2025-01-31 16:33:00 CET

2024 elején, az előző nemzeti konzultációnál nyomkövetőt tettünk az egyik válaszborítékba, hogy megnézzük, mi történik vele. Akkor kiderült, hogy lényegében nem is elemzik a beérkezett válaszokat, hiszen a mi konzultációnk még a postán volt, amikor az Orbán-kormány már ki is hirdette az eredményt. Most úgy gondoltuk, megnézzük ezt kicsit nagyobban, sőt. csavarunk is rajta egyet – hívta fel a figyelmet újabb akcióra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Facebook-oldala. A mostani kísérlet még szürreálisabb eredményéről a kétfarkúak politikai koordinátora, Sándor Balázs számolt be az ellenzéki párt honlapján.

„A gazdasági semlegességről szóló nemzeti konzultáció kitöltési határideje előtti napokban az ország 3 pontjáról indítottunk nyomkövetővel ellátott konzultációkat. Két borítékba Apple Airtag, egy borítékba pedig Samsung Smarttag nyomkövetőt tettünk. December 18-án Vasadról és Szegedről indítottuk el a konzultációkat, majd másnap Helvécián is feladtuk a levelet. Apró, településen belüli mozgolódások után – Szegeden például a futár betért ebédelni egy thai étterembe – pár nap alatt mindegyik nyomkövetőnk a budaörsi postaközpontból küldött jelet. Sajnos a karácsonyi ünnepet is itt kellett tölteniük, magányosan. Eddig minden ugyanúgy történt, ahogy 2024 elején az előző akciónknál. Vártuk, hogy a levelek a posta központból a NISZ Csata utcai telephelyére érkezzenek, ahol elvileg feldolgozzák őket, ezúttal azonban a konzultációink nem jutottak el a NISZ központjába” – olvasható az összefoglalóban.

Kiderült, az év végén, néhány nap eltéréssel a Pro-M Zrt.-hez érkeztek be a nyomkövető vel ellátott válaszborítékok. A cég a honlapja szerint rádiótávközléssel foglalkozik, ő biztosítja az állami szerveknek a kommunikációs csatornákat. Referenciái között található a Belügyminisztérium, a titkosszolgálatok, a rendőrség és a TEK is. „Kérdés, hogy mit keresnek náluk a mi nemzeti konzultációink és a nyomkövetőink” – jegyezte meg Sándor Balázs, hozzátéve, január közepén közérdekű adatigényléssel fordultak a céghez, ahonnan kétszer is megerősítették hogy semmilyen feladatuk nincs a nemzeti konzultációk kiértékelésében.

Az összefoglaló kiemelte: „Egyelőre a TEK még nem kopogtatott az akcióban résztvevő passzivistáinknál, de nem lepne meg, ha legközelebb már nem kapnánk nemzeti konzultációs levelet postán.”