- Káoszt okoz az amerikai segélyek leállítása, a befagyasztás a független magyar médiát is sújtja

2025-01-31 18:55:00 CET

Amerika külföldi segélyeinek 90 napra történő felfüggesztése, amit a Fehér Házba visszatérő Donald Trump elnök az első lépései közt rendelt el, világszerte bizonytalanságba taszította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén (USAID) keresztül finanszírozott csoportokat az egészségügyi szolgáltatóktól kezdve a taposóaknák felszedésén dolgozókig. Bár a cél, hogy felülvizsgálják az összes segélyprogramot, megfelelnek-e az új kormányzat prioritásainak érthető, a rendelet homályos szövege miatt a washingtoni tisztviselők is csak találgatták tényleges hatályát.

Miután azonban Marco Rubio külügyminiszter múlt pénteken utasítást adott ki a támogatott csoportok munkájának és kifizetéseinek teljes leállítására, a segélyszervezetek vezetői már programjaik túlélési esélyeit vizsgálják, nem zárva ki azt sem, hogy azonnal fel kell mondaniuk dolgozóiknak. Egyesek próbálnak felmentést szerezni maguknak. A rendelet alól eredetileg is kivételt kaptak a humanitárius válsághelyzetekben működő élelmezési programok, valamint Izrael és Egyiptom katonai támogatása. A Pentagon január 23-án pontosította, hogy Ukrajnával kapcsolatban az irányelv „csak a fejlesztési programokra vonatkozik, a katonai támogatásra nem”. A Politico hétfői cikke szerint azonban továbbra is bizonytalan volt, hogy pontosan mi mindenre terjed ki.

Marco Rubio kedden felmentést adott az életmentő humanitárius segítséget nyújtó programokra, derült ki a Reuters által megtekintett külügyminisztériumi feljegyzésből. Meghatározása szerint azonban ez nem vonatkozik „azokra a tevékenységekre, amelyek abortuszokkal, családtervezési konferenciákkal, adminisztratív költségekkel... gender vagy DEI (sokszínűség, egyenlőség és befogadás) ideológiai programokkal, nemváltó műtétekkel vagy más, nem életmentő segítségnyújtással járnak" – áll a feljegyzésben. (Kedden kellett a széles körű tiltakozások hatására egy nap után visszavonni a belföldi szövetségi támogatások kifizetésének befagyasztását is.)

Az Egyesült Államok a világ legbőkezűbb humanitárius segélyezője, miközben az erre fordított több mint 70 milliárd dollár a szövetségi költségvetésének kevesebb mint 1 százalékát teszik ki.

Jogvédők szerint ugyanakkor ez a pénz gyakran életeket ment, és kulcsfontosságú Amerika globális hírnevének fenntartásában. A finanszírozás ilyen drasztikus leállítását pedig a legtöbb érintett példátlannak tartja.

A döntés megbénítja az amerikai támogatásban részesült ukrajnai civil szervezeteket is, amelyek a humanitárius szolgáltatások széles skáláját nyújtják a háború sújtotta országban – pótolhatatlan szerepet játszanak például a veteránok és családjaik támogatásában. A hivatalos adatok szerint jelenleg Ukrajna vezeti az amerikai fejlesztési segélyek címzettjeinek országlistáját. Olga Rudenko, a Kyiv Independent című lap főszerkesztője szerint Oroszország teljes körű inváziójának 2022. februári kezdete óta az USAID 30 milliárd dollár támogatást folyósított Ukrajnában: a demokrácia támogatásától, a helyi közösségek fejlesztésén át a kulcsfontosságú reformokig számos projektet finanszírozott.

Az ügynökség forrásokat különített el az ukrán energiahálózat helyreállítására is, amelyet Oroszország szisztematikus légitámadásokkal igyekszik tönkretenni.

Ebből a támogatásból építettek bombabiztos óvóhelyeket az iskolákban, szereztek be modern kórházi felszereléseket és a mezőgazdasághoz szükséges anyagokat a kisgazdák számára. Ebből támogatták a dezinformációellenes kampányokat és a mentálhigiénés programokat. „Bárhová mentél, mindenhol találtál jó, változást hozó projekteket, amelyeken az USAID logója szerepelt.” Ám néhány napja az amerikai támogatásban részesülő ukrán szervezetek levelet kaptak, amelyben azt írták nekik, hogy „azonnal hagyjanak abba minden tevékenységet”, és „ne vállaljanak újabb költségeket”. Sőt, a számláikon lévő, már folyósított pénzek felhasználását is letiltották.

A lap mások mellett megszólaltatta a Cukr civil szervezet és médiacsatorna egyik vezetőjét. Ők a mindennapos orosz légicsapásoknak kitett északkelet-ukrajnai Szumiban működnek. - Ha elveszítjük a költségeink 30 százalékát fedező amerikai finanszírozást, „nem bírunk ki a 90 napot" – mondta Dmitro Tiscsenko, akinek csoportja koncerteket és fesztiválokat is szervez, valamint oktatási műhelyeket biztosít az üzleti életről és a mentális egészségről.

Az egyik legsúlyosabban érintett ágazat az ukrán független média, „amelynek évek óta a külföldi kormányzati támogatások jelentették az éltető elemét” – írta Olga Rudenko. – „Itt Kijevben ezek a támogatások olyan oknyomozó csapatokat segítettek, amelyek magas szintű korrupciót lepleztek le, és dollármilliókat elnyelő hálózatokat gombolyítottak fel.” Az Ukrajnához hasonló piacokon a külföldi támogatás teszi lehetővé az újságírók számára, hogy érdemi munkát végezzenek. Az amerikai támogatás hirtelen befagyasztása viszont „a COVID-19 járványhoz és az oroszországi háború kitöréséhez mérhető károkat okoz a független ukrán újságírásnak” – vélekedett a tavaly óta már saját közösségére támaszkodó lap főszerkesztője, aki az olvasókat a független ukrán média támogatására biztatja.

Jött egy szűkszavú, névre szóló értesítés

A USAID segélyeinek befagyasztása a magyar független médiát is érinti – mondta el a Népszavának a Mérték – Médiaelemző Műhely vezetője. Kérdésünkre Polyák Gábor elmondta, hogy a döntés vonatkozik mindazokra a támogatásokra, amelyeket az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Szabad Média Pályázata alapján osztott ki a Mérték és az Ökotárs Alapítvány. (Az összesen 173 millió forint kiosztásról a Média1 portál január 20-án számolt be honlapján.)

Számos magyar független médiának egyéb pályázatai és forrásai is voltak a USAID és más fejlesztő amerikai szervezetek költségvetéséből - mondta. Ezekről részleteket nem tud, de biztos, hogy viszonylag széles kört és viszonylag nagy mélységben érint Magyarországon. –Technikailag ez azonnali befagyasztást jelentett minden, a támogatásokból származó kifizetésre. Amint ez a hír megjelent, egy nagyon szűkszavú, névre szóló értesítést is kaptak a kedvezményezettek, és onnantól nem lehet semmilyen pénzmozgás (a támogatott tevékenységgel kapcsolatban). Minden más háttér-információról egyelőre mi is a médiából tájékozódunk – mondta. Jogilag még nem világos, hogy amennyiben a 90 napos washingtoni felülvizsgálat a támogatások visszavonásához vezetne, akkor ez pontosan hogyan fog kinézni, kinek mit kell esetleg visszafizetnie - tette hozzá. Szerinte hasonló nem fordult még elő a jogtörténetben, hogy ennyi szerződést, ilyen széles körben az egyik adományozó állam a világ minden országában gyakorlatilag semmissé tett.