- Donald Trump miatt bezárhatnak a száműzött orosz szervezetek

Oroszország;válság;finanszírozás;Egyesült Államok;média;civil szervezet;segélyek;támogatások;NGO;

2025-02-01 11:59:00 CET

A második elnöki mandátumát kezdő Donald Trump rendelete alapján Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt héten 90 napra felfüggesztette a USAID ügynökség által folyósított külföldi segélyek felhasználását. A lépés, amelynek célja felülvizsgálni, hogy mely programok felelnek meg az új kormány prioritásainak, világszerte részleges vagy teljes leállásra kényszeríti az eddig kedvezményezett nem kormányzati, civil és segélyszervezeteket, de még az ENSZ segélyügynökségeinek programjait is.

Utóbbiak igyekeznek kideríteni, munkájuk nem minősülhet-e olyan „életmentő segítségnyújtásnak”, amelyre Marco Rubio a minap mentesítés adott. A miniszteri utasítás azonban homályos kitételeket tartalmaz, amelyek közt nehéz eligazodni, és a Trump-kormány hétfőn a USAID közel 60 magas rangú tisztviselőjét szabadságolta, amiért segíteni próbáltak a humanitárius szervezeteknek megbirkózni a befagyasztással – írta a Guardian.

Az orosz nem kormányzati szervezetek és a száműzetésben működő független médiumok számára azonban egyenesen pusztító hatású lehet az amerikai támogatás hirtelen megvonása. Közülük ugyanis legtöbben nem tudnak adományokhoz vagy hirdetési bevételhez jutni Oroszországon belül, amióta a putyini rezsim „külföldi ügynöknek” vagy „nemkívánatos szervezetnek” minősítette őket.

„Ez a legnagyobb finanszírozási válság az orosz civil társadalom számára 2015 óta, amikor a „nemkívánatos külföldi szervezetekről” hozott törvény miatt több nyugati alapítvány leállította oroszországi programját” – mondta az emigrációban működő The Moscow Timesnak (MT) egy washingtoni forrás, aki ismeri az orosz szervezetek amerikai kormányzati finanszírozását. Szerinte akár 90 szervezet is érintett lehet. Bár néhányuk magánadományozóktól és európai kormányoktól is kap támogatást, Trump lépése miatt most sokan elveszítik költségvetésük jelentős részét.

A következmények szervezetenként eltérőek lesznek, de „legtöbbjüknek vissza kell vágniuk tevékenységüket és elbocsátaniuk a munkatársakat. A legjelentősebb független orosz médiumok és civil társadalmi csoportok közül néhányan teljes bezárásra kényszerülhetnek”.

A Kovcseg (Bárka) nonprofit szervezet, amely külföldön és Oroszországban is támogatja a háborúellenes oroszokat, a hét elején szintén értesítést kapott az amerikai adományozóktól, hogy a finanszírozás egy részét szüneteltetik. „Még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a legtöbb civil szervezet, mert a költségeink felét közösségi adomáynokból fedezzük, ennek ellenére csökkentenem kell az egyik csapatot és (néhány) tevékenységünket” – mondta a MT-nak Anasztaszija Burakova, a Kovcheg vezetője. Burakova hozzátette, az adományozó szervezetek, amelyekkel beszélt, tanácstalanok. Nincs elképzelésük arról, hogy a felülvizsgálat után az új kormányzat mely területeket fogja támogatni.

Egy újságíró, aki egy független, emigrációban működő orosz hírportált alapított, leírta, milyen „érzelmi hullámvasutat” éltek át, amikor megtudták, hogy finanszírozásuk „jelentős részét” befagyasztották. „Nem mintha teljesen az amerikai támogatásoktól függtünk volna... Csak úgy alakult, hogy pillanatnyilag jobban függtünk az amerikai finanszírozástól, és minden egyszerre ütött be” – mondta. De csapata megpróbál alternatív források után nézni. „De ha nem (sikerül), be kell zárnunk, mert ezen a ponton egyszerűen nem marad semmi, amiből fizetni lehetne az embereket” – tette hozzá.