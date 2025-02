- Grammy 2025: A rap és pop csatájában a country a nevető harmadik

Grammy-díj;

2025-02-03 09:19:00 CET

Ahogyan az várható volt, a 67. Grammy-díjátadó a Los Angeles-i erdőtüzek okozta katasztrófa árnyékában inkább hasonlított több elemében egy adománygyűjtő rendezvényre, mint az év legfontosabb zenei díjátadó gálájára. A károsultakra, a több mint 16 ezer elpusztult épületre hívta fel a figyelmet már az est megnyitásánál az eseményt immár ötödször levezénylő, dél-afrikai stand-up komikus Trevor Noah, ahogyan több köszönőbeszéd vagy épp a vörös szőnyegen felvonultatott csapat tűzoltó is. A rendezvény egész ideje alatt lehetőséget adtak a szervezők támogatások felajánlására, a befolyt összeget a több tízmilliárd dolláros károk fedezésére fordítják majd.

Most is, mint minden évben az összesen 94 kategóriából jó párat nem követhettünk nyomon egy tévécsatornán vagy streaming szolgáltatón keresztül sem, pedig voltak itt említésre méltó győzelmek. Erre az egyik legjobb példa az évek óta méltatlanul háttérbe szorított legjobb metál előadás díja, melyet a francia death metál együttes, a Gojira vitt el a Mea Culpa (Ah! Ça ira!) című számáért. A dalt az együttes a 2024-es olimpiai megnyitón a párizsi Conciergerie épületének ablakaiban, csupa, fejétől megfosztott Marie Antoinette-figura között adta elő - mellyel még azok számára is ismertté tette a számot, akik inkább a visszafogottabb, mondjuk egy kis smooth jazz vonalat kedeelik inkább. Nem túl nagy meglepetésre díjat nyert a The Beatles eddig kiadatlan, mesterséges intelligencia segítségével felújított - és ezért sokak által kritizált - Now and Then című száma a legjobb rock előadás kategóriában. A nosztalgiavonat itt viszont nem állt meg: a The Rolling Stones Hackney Diamonds című, 2023-ban megjelent lemeze kapta a legjobb rock album díjat. Mint utólag kiderült, az akadémia az est hátralévő részét tekintve előre lelőtte a poént, Kendrick Lamar rapper ugyanis már itt elvitte a legjobb rap előadás, a legjobb rap dal és a legjobb videóklip díját is. A több fontosabb kategóriában induló - nem mellesleg a Sziget fesztivál idei egyik legnagyobb húzóneve - Charli XCX nyerte el a legjobb dance pop felvétel díját Von Dutch című számával, Brat című lemeze pedig a legjobb elektronikus/dance album lett. Az angol énekesnőt ugyanezért az albumért annak egyik művészeti vezetőjeként is díjazták - ami csak annak lehet meglepő, akinek valahogy tavaly nyáron sikerült nem belefutni az énekesnő által indított “brat summer” mozgalom egyik védjegyeként is ismertté vált neonzöld albumborítóba.

Beyoncét összesen 11 kategóriában jelölték az idei Grammy-n és még a hivatalos megnyitó előtt történelmet írt. A Miley Cyrussal közös II Most Wanted című számáért a legjobb country/duó előadás kategóriában sikerült nyernie, melyre ötven éve, a The Pointer Sisters együttes győzelme óta nem volt példa fekete női előadók körében. Az eseményt csak fokozta, hogy Beyoncé a hivatalos gálán elnyerte a legjobb country albumért járó díjat is. (A hírnél csak a bejelentésre adott reakciója volt jobb, mely garantáltan mém alapanyag lesz a következő hónapokban.) A díj annak fényében is különleges, hogy az R&B énekesnő korábbi interjúiban utalt rá, rengeteg kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy countryval próbálkozik. A Cowboy Carter sikere a kritikusok szerint viszont a jövőben több fekete előadó előtt nyithat kapukat a műfajban.

A több mint három órás díjátadó első fele egyértelműen az újoncokról szólt. A floridai születésű dalszersző-rapper, Doechii például legjobb rap album kategóriában Alligator Bites Never Heal című lemezével olyan régi motorosokat utasított maga mögé, mint Eminem vagy J. Cole. Ezzel ő lett a harmadik nő, aki elvihette ezt a díjat. Sabrina Carpenter újoncként beváltotta a hozzá fűzött reményeket: az amerikai énekesnő nyerte a legjobb vokális pop album - maga mögé utasítva a Grammy díjak tekintetében “veterán” Taylor Swiftet - és a legjobb pop szóló előadás díját is. A legjobb új előadó díjának nyertese a Z-generáció Madonnájaként is emlegetett, 26 éves Chapell Roan. Az idei Sziget fesztivál egyik húzóneve korábban inkább szomorkás dalairól volt ismert, manapság viszont a markáns, a szintipopból is kölcsönző zenéjénél csak a drag show-k világából merített erős sminkje és feltűnő öltözéke a harsányabb. A jellemzően visszafogott est egyik legemlékezetesebb köszönőbeszéde is hozzá kötődik: Roan erősen kritizálta “az előadókon dollármilliárdokat kereső” zeneipart, miközben az cserben hagyja a feltörekvő zenészeket.

A kolumbiai énekesnő Shakira nyerte a legjobb latin pop albumnak járó díjat, köszönő beszédében pedig a bevándorlóknak üzente meg, hogy mindig harcolni fog értük. (A nemrég beiktatott amerikai elnök, Donald Trump által finanszírozott deportálások nyomán már több mint ezer bevándorlót toloncoltak ki nemrég az országból.) Az eseményen hangosabb politikai kiállás ugyan nem történt - az elnök neve például egyszer sem hangzott el - de az R&B és soul énekes Alicia Keys sokszínűség megőrzéséről szóló gondolatait, Lady Gaga és Chapell Roan transzneműek melletti kiállását vagy a műsorvezető magas vámokról elejtett egy-egy viccét nehéz nem annak venni.

Az esemény egyik legnagyobb nyertese Kendrick Lamar rapper, aki a legjobb dal díja mellett az év felvétele kategóriában happolta el a nagy esélyes Taylor Swift elől az elismerést. (Így egy rosszmájú statisztika szerint az énekesnő hatodszor kapott ki a kategóriában.) Az est fénypontja viszont, hogy Beyoncé 99 jelölés és több mint 30 Grammy-díj után végül elvihette az év albuma díjat is. Ami Leonardo DiCaprionak a legjobb színésznek járó Oscar, az Beyoncé-nak a legjobb albumnak járó Grammy-díj: évek óta a díjátadó egyik legnagyobb kérdése volt, mikor kerül rá sor. Most viszont Beyoncé 35-szörös Grammy-díjas, ironikus, hogy ezt épp a country műfajával sikerült elérnie.