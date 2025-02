- Elnöki kegyelmi botrány: Áder János húga pert vesztett Gy. Németh Erzsébet ellen

Áder János;Gy. Németh Erzsébet;Pölöskei Gáborné;Áder János húga;kegyelmi botrány;

2025-02-03 13:51:00 CET

Elsőfokon Gy. Németh Erzsébet javára ítélt a bíróság abban a rágalmazási perben, amit Áder János húga, Pölöskei Gáborné Áder Annamária indított ellene azért, mert a DK-s politikus azt állította, tudomása volt a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűneiről, mégsem tett semmit.

A január 6-án hozott ítélet szerint a DK-s politikus közérdekből tette kijelentéseit, amelyek a testület szerint nem alkalmasak a becsület csorbítására, így Pölöskei Gáborné Áder Annamáriának tűrnie kell azt. Ezzel megszüntették az ellene rágalmazás vétsége miatt indított eljárást, Áder János húga azonban fellebbezhet az ítélet ellen.

Gy. Németh Erzsébet még 2024 márciusban beszélt arról, hogy Áder Annamária vezette 2011-ben a Főváros Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályát, aminek már akkor jelezte két dolgozó, hogy a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatója belenyúlt egy kisgyerek nadrágjába. A gyermekotthont fenntartó, akkoriban Tarlós István vezette főváros nemhogy semmit nem tett az ügyben, 2015-ben Vásárhelyi Jánost még ki is tüntették, így még további öt évig molesztálhatta a rábízott gyerekeket. Gy. Németh ennek apropóján kezdte fejtegetni, hogy Áder Annamáriát ezzel párhuzamosan előléptették, Balog Zoltán minisztériumában lett államtitkár, aki - mint ismert - kulcsszereplője a Novák Katalin bukásához vezető elnöki kegyelmi botránynak.

Ezután Áder János volt köztársasági elnök beszélt arról az állami médiában, hogy a DK-s politikus hazudott, rágalmazó kijelentést tett, emiatt pedig két pert is indítanak ellene, egyet rágalmazásért, egyet pedig személyiségi jog megsértése miatt - előbbiben született most döntés. Áder János annak idején elmondta azt is, hogy Pölöskei Gáborné Áder Annamária, az akkor főosztályvezető felmentette a munkavégzés alól a pedofil igazgatót, fegyelmi eljárást indított és büntetőfeljelentést tett, amelynek nyomán 11 hónapig nyomoztak.